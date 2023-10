Herbst, das ist die kurze Phase zwischen Badehose und Daunenjacke. Aber auch die Zeit, in welcher der Hokkaido-Kürbis am besten schmeckt.

Probieren Sie mal ein kleines Stück davon roh: Süß und knackig schmeckt er jetzt. Später im Jahr wird er dann zusehends mehliger und verliert an Geschmack. Ich beträufle übrigens meinen Stampf gern zum Schluss noch mit steirischem Kürbiskernöl. So habe ich dann eine Trilogie von Kürbis auf dem Teller: Kürbis im Stampf, als Topping und in der Schnitzelpanade, die mit Kürbiskernen gemacht wird. Aber ist ja auch Kürbiszeit!

Knusperschnitzel mit Kürbisstampf

Zutaten für 4 Portionen:

600 g Kartoffeln

500 g Hokkaido-Kürbis

1 Knoblauchzehe

Salz

4 Stiele Salbei

50 g + 2 EL Kürbiskerne

80 g Semmelbrösel

2 EL fein geriebener Parmesan

2 Eier (Größe M)

Pfeffer

4 Putenschnitzel (à ca. 150 g)

200 ml Milch

4 EL Butter

ca. 3 EL Öl

geriebene Muskatnuss

1 Kartoffeln schälen und in Stücke schneiden. Kürbis waschen, entkernen und grob würfeln. Knoblauch schälen und halbieren. Alles in kochendem Salzwasser ca. 20 Minuten garen.

2 Inzwischen Salbei abzupfen, waschen und auf Küchenpapier gut abtropfen lassen. 50 g Kürbiskerne in einer Pfanne ohne Fett rösten und abkühlen lassen. Mahlen bzw. fein hacken, mit Semmelbröseln und Parmesan in einem tiefen Teller mischen. Eier in einem weiteren Teller verquirlen und mit Salz und Pfeffer würzen. Schnitzel trocken tupfen, evtl. etwas flacher klopfen. Erst in Ei, dann in der Brösel-Mischung wenden.

3 Öl in einer großen Pfanne erhitzen und Schnitzel darin von jeder Seite ca. 3 Minuten braten. Milch und 2 EL Butter erhitzen. Kartoffel-Mix abgießen, heiße Milchmischung zufügen und alles zerstampfen. Mit Salz und Muskat würzen.

4 Salbeiblätter mit 2 EL Kürbiskernen kurz in 2 EL heißer Butter anbraten. Schnitzel mit Kürbisstampf und Salbeibutter servieren.

Zubereitungszeit ca. 40 Minuten

Pro Portion ca. 50 g E, 29 g F, 41 g KH, 640 kcal