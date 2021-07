Finalisten des Thüringer Schulgartenwettbewerbs stehen fest

Christiane Schrön betreut in der Aktiv-Schule in Emleben bei Gotha den Schulgarten und erklärt den Kindern wie Oda die Natur. Demnächst soll zwischen Blumen und Beeten ein grünes Klassenzimmer entstehen.

Erfurt. Fünf Schulen stehen im Finale des Schulgartenwettbewerbs unserer Zeitung. Bis Mittwoch werden nun im Internet die drei Gewinner ermittelt. Das sind die Kandidaten.

Die Grundschule „Am Stollen“ in Ilmenau, die Goetheschule Königsee, die Staatliche Grundschule Neudietendorf, die Aktiv-Schule Emleben und die Gemeinschaftsschule Steigerblick in Erfurt stehen im Finale des Schulgartenwettbewerbs unserer Zeitung. Die fünf Schulen haben während der knapp dreiwöchigen Qualifikation die meisten Stimmen bekommen.

Bis Mittwoch, 21. Juli, 24 Uhr, werden nun im Internet die drei Gewinner ermittelt. Platz 1 wird mit 3000 Euro belohnt, die Plätze zwei und drei mit jeweils 1000 Euro. Ausgezeichnet werden soll die beste Schulgartenidee: Die kleinen Gärtner in Ilmenau wollen ein Maislabyrinth anlegen, in Königsee soll ein musikalischer Sinnesgarten mit Kräuterspirale und Barfußpfad entstehen.

In Neudietendorf ist ein buntes Schulgartenhaus mit grünem Klassenzimmer geplant, ebenso in Emleben – dort soll das grüne Klassenzimmer in einem bewachsenen Holz-Pavillon eingerichtet werden. Die Gemeinschaftsschule Steigerblick in Erfurt möchte ein verwildertes Gartengrundstück in unmittelbarer Nachbarschaft zur Schule als Erweiterung des Schulgartens roden und herrichten.

