Fotowettbewerb Blende 2021 startet am Montag

Erfurt. In fünf Kategorien können bis zum 30. November Fotos eingereicht werden. Wertvolle Preise warten im Finale. Hier erklären wir Ihnen wie es funktioniert.

Später als gewöhnlich, aber dafür mit tollen Themen startet am Montag, dem 30. August 2021, der neue Blende-Fotowettbewerb. Neu sind auch bundesweit einheitliche Regeln für alle Partner: Kategorien und Zeitraum sind überall identisch. Wie immer gibt es in der Endrunde wertvolle Preise zu gewinnen: Kameras, Objektive, Zubehör, Fachliteratur, Software – sogar eine Fotoreise nach Mecklenburg steht in der Preisliste. Bis zum 30. November 2021 können Amateurfotografen jeweils bis zu drei Fotos pro Thema einreichen. Das Aufnahmedatum muss im laufenden Kalenderjahr 2021 liegen. Einreichungen sind nur online über das Blende-Portal möglich, die Zugangsdaten aus dem Vorjahr sind allerdings nicht mehr gültig.

Die Themen:

Unsere Heimat

Das vergangene Jahr hat neue Perspektiven auf das Thema „Heimat“ eröffnet. Heimat ist wieder mehr als ein nostalgisches Gefühl. Gefragt sind Fotos, die die eigene Verbundenheit mit der Heimat zeigen, egal ob es sich dabei um die Wiederentdeckung der eigenen Region, um Eindrücke einer Wanderung oder um den Alltag handelt, den man mit Freunden und Familie verbringt, mit einer Tätigkeit verbindet oder wo man die Bräuche kennt. Zeigen Sie uns Ihren Blick auf unsere Heimat. Einzige Voraussetzung: die Fotos müssen in Deutschland aufgenommen worden sein.

Faszinierende Tierwelten

Obwohl Tiere zu den beliebtesten Motiven zählen, gibt es immer noch Spannendes und Neues zu entdecken. Lassen Sie sich von der Natur inspirieren, die Tierwelt bietet faszinierende Motive. Ob Wild- oder Haustier – es sind keine Grenzen gesetzt. Dank der Makro- und der Unterwasser-Fotografie, die auch für Amateure erschwinglich geworden ist, kommen auch kleine oder verborgene Tiere ganz groß raus.

Licht und Schatten

Wo Licht ist, ist auch Schatten. Oft ein Problem, diesmal ein Segen. Denn es gilt, den Gegensatz wirkungsvoll in Szene zu setzen. Ob vorgegeben oder künstlich erzeugt – der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt! Die Palette der Motive ist unendlich. Straßenszenen und Landschaften leben von dem Gegensatz. Natürlich ist der Schatten wichtig für effektvolle Schwarz-Weiß-Bilder. Aber auch in der Farbfotografie entfaltet er seinen Reiz.

Fit and Fun

Bei diesem Thema sind Motive gefragt, die Spaß an der Bewegung und ein positives Lebensgefühl vermitteln. Gesucht sind die schönsten Sport-Momente. Ob Fuß- oder Federball, Leistungs- oder Wochenendsport, Sprint oder Spaziergang – das bleibt Ihrer Kreativität überlassen. Das Thema lässt alles offen und bietet dadurch alle Möglichkeiten.

Unsere Umwelt

Das Sonderthema ist jungen Fotografen bis 18 Jahre vorbehalten. Diese können sich zudem an allen anderen Themen beteiligen.

Für junge Menschen in Deutschland ist der Schutz von Umwelt und Klima ein Top-Thema. Sie sind aufgerufen, sich fotografisch mit ihrer Umwelt auseinanderzusetzen und damit ein Bewusstsein für den Schutz unserer Natur zu schärfen. Gesucht sind das Schöne der Pflanzen- und Tierwelt, der Landschaften und ihrer Formationen, aber aber auch die Folgen des Klimawandels, die Zerstörung der Idylle.

Blende-Fakten kompakt:

Teilnahmeberechtigt an sind alle Fotoamateure. Dazu zählen all jene, deren Einnahmen aus der Fotografie nicht steuerpflichtig sind.

Pro Teilnehmer darf nur ein Account erstellt werden.

Die minimale Seitenlänge beträgt 800 Pixel, die maximale Seitenlänge 4000 Pixel, sonst funktioniert der Upload nicht. Die Bildgröße darf 8 MB nicht überschreiten. Die Fotos sollten eine Auflösung von 300 dpi besitzen.

Alle Teilnahmebedingungen sind auf der Blende-Homepage im Internet nachzulesen.

