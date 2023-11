Funke Medien Thüringen zieht in die Erfurter Innenstadt

Der zukünftige Standort von Funke Medien Thüringen in Erfurt am Juri Gagarin Ring. (Archivfoto)

Die Funke Medien Thüringen am Standort in Erfurt ziehen im kommenden Jahr mitten in die Erfurter Innenstadt. Am Juri-Gagarin-Ring entstehen auf mehr als 2000 Quadratmetern moderne Arbeitswelten für die mehr als 300 Mitarbeitenden am Standort Erfurt. Für den bisherigen Standort in Bindersleben strebt Funke Verkaufsverhandlungen an. Erste Gespräche mit Interessenten sind bereits anberaumt. Der Umzug ist für das zweite Quartal geplant.

„Die Lokal- und die Landesreporter ziehen wieder unter ein gemeinsames Dach. Der Umzug in die Innenstadt ist auch für unsere Leserinnen und Leser ein tolles Zeichen. Wir sind zukünftig alle gemeinsam dort, wo wir als regionales Medienhaus sein sollen: bei ihnen, in der direkten Nachbarschaft“, sagt TA-Chefredakteur Jan Hollitzer.

Hochmoderner Newsroom

„Wir haben uns bewusst dazu entschieden, einen gemeinsamen Standort für alle Funke-Teams in der Landeshauptstadt zu etablieren. An unserem neuen Standort schaffen wir für die Erfurter Kolleginnen und Kollegen hochattraktive Bürolandschaften mit sehr vielen Angeboten für die kreative Zusammenarbeit und den Austausch“, sagt Michael Tallai, Geschäftsführer der Funke Medien Thüringen. So entstehen unter anderem spezielle Flächen für den kreativen Austausch, ein hochmoderner Newsroom für die Redaktionen sowie ein Podcast- und Video-Studio. Auch das Ladengeschäft sowie die Erfurter Lokalredaktion der TA und der TLZ ziehen in die neuen Flächen.

Funke gehörte 1990 zu den ersten westdeutschen Verlagen, die in den neuen Bundesländern investierten. Der Verlagsstandort in Bindersleben wurde 1994 eingeweiht, nach vielen Modernisierungen in den vergangenen Jahren bietet die Fläche nun nicht länger das kommunikative Umfeld und die Büroqualität, um die Transformation von Funke in Thüringen zu unterstützen.