Gänsebraten & Co: Expertentipps für ein leckeres Weihnachtsmenü

Gans oder Ente, Reh oder Hirsch, Pute oder Karpfen – feine Gerichte gehören zu Weihnachten wie schöne Geschenke und ein festlich geschmückter Baum. Obwohl es viele passende Rezepte gibt, sind Gans und Ente wohl die unangefochtenen Klassiker. Doch bei aller Tradition sind kleine Experimente erlaubt, um die Gäste zu überraschen – statt dem obligatorischen Rotkraut schmecken auch Grünkohl oder Sauerkraut prima zum Gänsebraten, auch Rosenkohl arrangiert sich trefflich mit Brust und Keule, meint Annett Reinhardt.

Die Küchenchefin des Romantik-Hotels auf der Wartburg bei Eisenach hat mit Peter Herrmann, dem Gastronomischen Leiter, wieder ein Weihnachtsmenü für unsere Leser kreiert. Und getreu der gehobenen Küche des Hauses überrascht der traditionelle Gänsebraten mit neuen Details – so unterlegt sie den deftigen Rosenkohl mit feinem Erbspüree, füllt einzelne Blätter mit Pflaumenmus und greift mit aufgerolltem Apfelgelee den Geschmack und das Aroma der fruchtigen Füllung auf. „Den gleichen Effekt, aber weniger Aufwand hat man, wenn man das Apfelgelee in einem höheren Blech erkalten lässt und es beispielsweise in kleine Würfel oder Rechtecke schneidet“, verrät die Küchenchefin, „der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt“.

So wird das diesjährige Weihnachtsmenü wieder ein schönes Geschenk an die Gäste.

Gänsebraten mit Erbsen, Rosenkohl, Apfel und Gnocchi

Gänsebraten

Zutaten: 1 Gans, 3 Äpfel, 2 Zwiebeln, Beifuß, Wasser, Salz und Pfeffer

Zubereitung: Die Gans wird gesäubert und ausgewaschen und mit Salz innen und außen aromatisiert. Äpfel und Zwiebeln würfeln, mit dem gehackten Beifuß vermengen, damit die Gans füllen. Den Ofen auf 250 Grad Celsius vorheizen und die Gans in einem offenen Bräter in den Ofen schieben. Zu Anfang werden etwa 250 ml Wasser angegossen. Wenn die Gans Farbe bekommt, wird sie mit dem Bratenfond begossen – wenn nötig, kann Wasser auffüllen. Je öfter die Gans übergossen wird, desto schöner wird die Färbung. Die Garzeit beträgt etwa drei Stunden. Nachdem die Gans Farbe bekommen hat, wird die Temperatur auf 200 Grad Celsius zurückgenommen. Möglichst Oberhitze zurücknehmen und bei Unterhitze weitergaren. Wenn man die Stimmgabel am vorderen Brustteil der Gans problemlos herausnehmen kann, ist der Garpunkt erreicht. Jetzt die Gans aus dem Fond nehmen und in Brust und Keule zerteilen. Tipp: Damit die Haut knusprig wird, muss das Salz fest eingerieben werden. Beim Übergießen den Fond immer verrühren, damit man nicht nur das Fett abschöpft.

Gnocchi

Zutaten: 600 g mehligkochende Kartoffeln, 150 g Mehl, ein Eigelb, Salz und Muskat

Zubereitung: Die Kartoffel schälen und in Salzwasser kochen. Danach zum Ausdampfen mit einer Kartoffelpresse auf ein Blech geben. In einer Schüssel geben mit Mehl und Ei verkneten, mit Muskat und Salz abschmecken. Masse zu Zylindern formen und in Salzwasser garen.

Tipp: Garprobe machen, um zu sehen, ob die Masse auch hält oder Ei oder Mehl zugegeben werden muss.

Erbspüree

Zutaten: 200 g gefrorene Erbsen, 2 mehligkochende Kartoffeln, 50 g Butter, Salz, Pfeffer, Muskat und etwas Zucker

Zubereitung: Die Erbsen in Salzwasser kurz abkochen und in gesalzenem Eiswasser abschrecken. Pürieren und durch ein Sieb streichen. Weichgekochte Kartoffeln zu Püree verarbeiten und die beiden Massen vermengen, Butter zugeben und abschmecken.

Tipp: Erbspüree mit einem Spritzbeutel auf den Tellern anrichten.

Apfelgelee

Zutaten: 200 ml Apfelsaft, 2 Blatt Gelatine

Zubereitung: Gelatine in eiskaltem Wasser einweichen. Apfelsaft aufkochen und vom Herd ziehen. Die Gelatine aus dem Wasser nehmen, auspressen und in der heißen Flüssigkeit unter Rühren auflösen. Diesen Fond in eine gewünschte Form oder auf ein Blech geben und erkalten lassen. Zum Anrichten in Streifen schneiden, aufrollen und auf den Teller stellen – oder als Würfel dazugeben.

Rosenkohl

Zutaten: 300 g frischen Rosenkohl, Butter, Salz, Muskat und Pfeffer

Zubereitung: Den Rosenkohl putzen und mit einem Kreuzschnitt versehen. In Salzwasser fünf bis acht Minuten kochen, danach in flüssiger Butter schwenken. Zur Verfeinerung kann man an einige große Rosenkohl-Blätter abtrennen, separat garen und beim Anrichten auf dem Teller mit etwas Pflaumenmus füllen.

Grießflammerie mit Orange und Zimt

Flammerie

Zutaten: 60 g Weizengrieß, 120 g Eiweiß, 500 ml Orangensaft, 60 g Butter, 150 g Zucker, 1 Zimtstange

Zubereitung: Das Eiweiß mit etwas Zucker zu Schnee schlagen. Den Orangensaft in einem breiten Topf mit dem restlichen Zucker, der Butter und der Zimtstange aufkochen. Die Zimtstange entnehmen. Jetzt wird der Grieß eingerührt und die Masse unter Rühren noch mal aufgekocht. Wenn die Masse eine cremige Konsistenz erreicht hat, wird das geschlagene Eiweiß nach und nach untergehoben. Danach wird das Flammerie in ein gewünschtes Portionsglas oder auch eine Form gefüllt. Wir haben das Flammerie in ein Blech gefüllt, um es dann in der gewünschten Form zu portionieren.

Tipp: Man kann ein Flammerie auch mit jeder anderen Flüssigkeit zubereiten. Auch die Zugabe von etwas Sahne oder Creme Fraiche geben der Creme eine besondere Note.

Zimtparfait

Zutaten: 75 g Eigelb, 50 g Zucker, 1 Prise Zimt gemahlen, 2250 g geschlagene Sahne, eventuell einen Schuss Rum

Zubereitung: Das Eigelb mit dem Zucker, Zimt und ggf. dem Alkohol verrühren und auf einem Wasserbad warm aufschlagen. Wenn die Masse eine Bindung erreicht hat ( ca. 75 Grad), auf Eiswasser kalt rühren. Wenn die Creme vollständig kalt gerührt ist, wird die Sahne in 2 Schritten untergehoben. Zum Einfrieren kann man das Parfait bereits portionieren oder in eine flache Form geben, um es später auszustechen oder zu schneiden. Nach 12 Stunden ist das Parfait servierfähig.

Eingelegte Orangen

Zutaten: 3 Orangen, 50 g Brauner Zucker, ca 100 ml Orangensaft, etwas Butter, etwas Rum oder Cointreau

Zubereitung: Die Orangen schälen und in die einzelnen Segmente schneiden. Wenn man dabei die Stücke zwischen den Hautschichten herausschneidet, nennt man das filetieren. Den Zucker in einer Pfanne karamellisieren lassen und mit dem Orangensaft ablöschen. Warten bis das Karamell aufgelöst ist und dann die Orangenstücke und die weiche Butter zugeben und unterschwenken. Jetzt auf dem gewünschten Geschirr servieren.