Gastbeitrag zum Klimawandel: Viele innovative Lösungsmöglichkeiten vorhanden

Professor Hill setzt auf überlegtes Handeln, um die ökologischen Probleme mit Bedacht und Sorgfalt zu lösen

Bernd Hill ist emeritierter Professor und befasst sich mit dem Klimawandel. Er hat einen umfänglichen Gastbeitrag verfasst, den wir hier in Auszügen drucken:

Zurzeit machen uns die hohen Sommertemperaturen ganz schön zu schaffen. Bei Temperaturen um die 35 Grad Celsius kommen wir ziemlich schnell ins Schwitzen und bei vielen Menschen zeigen sich Kreislaufprobleme. Das spüren wir vor allem in den Städten und städtischen Ballungszentren. Da fragt man sich zwangsläufig, ob solche Erscheinungen auf den Klimawandel zurückzuführen sind. Diese Frage ist gar nicht so einfach zu beantworten. Zum einen muss man zunächst Klima von Wetter unterscheiden und dann gibt es ja noch den natürlichen und den vom Menschen verursachten Klimawandel. Bei den derzeitig hohen Sommertemperaturen handelt es sich um Sommerwetter.

Besonders heiße Sommertage stellen daher ein Wetterphänomen dar und sind noch kein Beleg für die globale Erwärmung. Als Klima bezeichnet man alle Wettererscheinungen, die im Durchschnitt in einer Region über einen langen Zeitraum von mehreren Jahrzehnten oder gar Jahrhunderten existieren. Beim Klima geht es nämlich darum zu ergründen, wie hoch beispielsweise die Durchschnittstemperaturen sind. Wenn dabei die Temperatur in einem Dreißigjahresdurchschnitt höher ist als in den Jahrzehnten davor, kann man das durchaus als klimaverändernde Erderwärmung bezeichnen. Die Frage hierbei ist aber, ob diese dem natürlichen oder dem vom Menschen verursachten Klimawandel zuzuschreiben ist.

Überall in den Medien ist der vom Menschen verursachte Klimawandel zum beherrschenden Thema geworden und prägt unser Leben. Er ist mittlerweile der Begriff der Populärkultur. Über die Auswirkungen des Klimawandels auf unsere Biosphäre und damit auf unser Leben, wird viel Interessantes berichtet und auch Manches spekuliert. Neben den Medien gibt es auch eine Reihe von Wissenschaftlern und Politikern, die mit ihren Äußerungen, Theorien und Meinungen über die Folgen des Klimawandels Angst, Schrecken und Weltuntergangsstimmung bei den Menschen verbreiten. Dabei werden regelrechte Katastrophenszenarien in Gang gesetzt, die bei vielen Menschen Verunsicherung, Panik und Zukunftsängste schüren. Zudem machen Klimaaktivisten, „Klimakleber“, die „letzte Generation“ und die „Friday for Future“-Bewegung mit allerlei, dabei auch mit umstrittenen Maßnahmen auf das globale Problem des Klimawandels aufmerksam. Manche davon mit radikalen Aktionen, andere mit der Verbreitung von Weltuntergangsszenarien und wieder andere, leider nur wenige davon, mit konstruktiven Vorschlägen. Daneben gibt es auch solche, die mit spektakulären Kampagnen der Klimaschutzbewegung mehr schaden als dienen. Diese beschmieren Hausfassaden, Schaufenster, Flugzeuge und Schiffe, beschädigen wertvolle Kunstwerke und hindern mit Straßenblockaden neben dem Berufsverkehr auch Rettungskräfte, Krankentransporte und Feuerwehren, sodass Menschenleben auf dem Spiel stehen.

Es gibt Politiker, die die genannten gesellschaftlichen Klimaschutzbewegungen, besonders die jungen Mitglieder der „Friday for Future“-Bewegung, hoffieren und sich Wählerstimmen erhoffen. Da verwundert es nicht, wenn diese Politiker das Wahlalter auf 16 Jahre herabsetzen wollen. Der Klimawandel wird derzeitig zu einer politisierten Wissenschaft gekürt, der die Frage zur Existenz der Menschheit in den Mittelpunkt stellt. Dabei ist die Vorstellung, dass der vom Menschen verursachte Klimawandel in Zukunft zu einer unbewohnbaren Erde führt, haltlos übertrieben. Panikmache und Angstverbreitung ist natürlich eben so wenig angebracht wie Verharmlosung. Düstere und negativ besetzte Zukunftsbilder lähmen jedoch die Menschen und führen letztlich in die Ausweglosigkeit.

Vorhersagen von katastrophalen Erscheinungen und Untergangsszenarien können auch dazu führen, dass sie politisch missbraucht werden und so als Grund für die Verteidigung und Durchsetzung von unvernünftigen, gegen den „gesunden Menschenverstand“ gerichtete Maßnahmen, wie beispielsweise die Durchsetzung des Heizungsgesetz, dienen. Klimahysterie ist jedenfalls fehl am Platz, weil die Lösung der Umweltprobleme nicht in der Vermittlung katastrophalen Szenarien liegen kann. Sie liegt vielmehr darin, mit Optimismus, Zuversicht und neuen Ideen die dringend erforderlichen Lösungen zu generieren. Zu den aufgestellten Theorien und wissenschaftlichen Aussagen zum Klimawandel gibt es bei den Wissenschaftlern unterschiedliche Auffassungen und auch Gegentheorien. Jene, die die getroffenen Aussagen und Theorien zum anthropogenen Klimawandel bezweifeln und eine Gegentheorie aufstellen, werden vorschnell als sogenannte „Klimaleugner“ abgestempelt.

Doch vernünftige Zweifel und eine Portion Skepsis sind bei der Darstellung von Ursachen und Auswirkungen des Klimawandels völlig angebracht. „Klimaskeptiker“ ist daher der treffendere Begriff für Menschen, die den Klimawandel in keiner Weise leugnen, sondern Bedenken hegen, dass der Mensch als alleiniger Verursacher in Betracht gezogen wird. Steht doch der Begriff „Skepsis“ für Zweifel und Bedenken gegenüber Aussagen; denn wer zweifelt, der überprüft. Handelt es sich doch beim Klimawandel um eine höchst komplexe und komplizierte Erscheinung, bei der noch viele Unsicherheiten in der Erkenntnis bestehen. Solange diese aber vorhanden sind und es nicht gelingt, die Ursachen der Wechselbeziehungen und die Gesetzmäßigkeiten aller mit dem Klimawandel im Zusammenhang stehenden Faktoren zu berücksichtigen, ist ein „gesunder“ Skeptizismus angebracht. Berechtigter Zweifel besteht ohnehin an Theorien, Konzeptionen und Studien zu den Ursachen und Auswirkungen des Klimawandels, die mit Horrorszenarien, maßlosen Übertreibungen und Schreckensvisionen versehen sind. Sie führen bei gebildeten Menschen zu Unglaubwürdigkeit und Zweifel. Die Menschen benötigen vielmehr machbare, auf wissenschaftlichem Sachverstand begründete umweltfreundliche und menschengerechte Lösungen, um den vom Menschen verursachten Teil des Klimawandels zu begegnen.

Anthropogener und natürlicher Klimawandel

Und dabei kommen wir auf den Punkt. Gegenwärtig ist nur vom Menschen verursachen, also vom anthropogenen Klimawandel die Rede. Aber neben diesen, existiert ja auch noch der natürliche Klimawandel, der seit der Existenz unsres Planeten Erde präsent ist. Beide Klimawandel beeinflussen und verbinden sich wie ein nahezu unentwirrbares Knäuel von menschlichen Einflüssen und Aktivitäten sowie natürlichen Prozessen. Wir leben heute in einer Zeit, die zu einer Periode des instabilen Zustandes unserer Erde gehört. Klimatisch betrachtet befinden wir uns jetzt in einer periodisch wiederkehrenden Warmzeit, die neben den ebenso wiederkehrenden Kaltzeiten Bestandteil des gegenwärtigen Eiszeitalters ist. Das Eiszeitalter ist u.a. dadurch gekennzeichnet, dass Nord- und Südpol mit einer Eisdecke überzogen sind. Kaltzeiten wechseln sich im Rhythmus von etwa 100 Tausend Jahren mit kürzeren Warmzeiten ab. Warmzeiten werden übrigens in der Klimaforschung auch als Zwischeneiszeiten, den sogenannten „Interglazialen“ bezeichnet. Die in aller Regelmäßigkeit stattfindenden Wechsel zwischen diesen beiden Zeiten nennt man „Milankovic-Zyklen“. Diese Zyklen sind nach dem serbischen Geophysiker und Mathematiker Milutin Milankovic (1879 – 1958) benannt.

Solche Zyklen stellen Veränderungen der globalen Verteilung der auf der Erde eingestrahlten Sonnenenergie während der genannten Warm- und Kaltzeiten dar. Bei allen Diskussionen um den Klimawandel wird oft vergessen, dass dieser eine ganz natürliche Erscheinung auf unserem Planeten Erde war und ist. Das Klima auf der Erde hat sich seit ihrer Entstehung vielmals verändert und wird es auch weiter tun. Änderungen sind nichts Außergewöhnliches, sie gehören zur Normalität aller Erscheinungen in der Natur, im Weltall und auf der Erde. Auch wir Menschen verändern uns und unsere Umwelt verändert sich ebenfalls- nichts bleibt wie es ist, es verändert sich alles, was uns umgibt- mal langsamer, mal schneller. Das fällt uns besonders an den Dingen auf, die sich in unserer unmittelbaren Umgebung befinden und sich verändern. Beispielsweise an technischen Entwicklungen wie Telefon, Auto, Computer und vieles andere mehr.

Diese Errungenschaften haben sich im Laufe der Zeit immer weiter verändert, weil sich Wissenschaft und Technik durch die Arbeit und Kreativität des Menschen auch ständig weiterentwickeln und er dadurch mit den neu gewonnen Erkenntnissen bessere Produkte generiert- aus Altem und Bestehendem wird so Neues und Effizienteres. Unser Leben verändert sich durch diese Errungenschaften, es sichert unsere Lebensgrundlagen, es wird immer angenehmer und reicher. Ohne all die technischen Errungenschaften würden wir heute noch in der Steinzeit leben. Zur Erfüllung seiner Bedürfnisse hat sich der Mensch die Ressourcen der Erde nutzbar gemacht und davon die vielen technischen Erzeugnisse geschaffen. Im Laufe der Zeit wurden dabei die natürlichen Ressourcen immer schneller verbraucht und dabei die Umwelt geschädigt. Daher hat die Technik des Menschen auch noch diese negative Seite, die sich in der Belastung der Umwelt durch Emissionen zeigt.

Die Auswirkungen offenbaren sich bekanntlich bei der Luft- und Wasserverschmutzung, beim Waldsterben und vielen anderen Ereignissen. Umweltbelastungen und -zerstörungen können so zur Veränderung des Klimas auf unseren Planeten führen. Der bisher ungelöste Widerspruch zwischen Ökonomie und Ökologie zeigt uns mit aller Deutlichkeit, dass die schädlichen Auswirkungen auf unsere Umwelt und auf das Klima eine Folge der verfehlten ökonomischen Lenkung der nur begrenzt verfügbaren natürlichen Umwelt und Ressourcen unter den Bedingungen eines quantitativen Wirtschaftswachstums betrachtet werden müssen. Für viele Wissenschaftler ist der Anstieg des Kohlendioxidgehaltes in der Atmosphäre von 0,028 auf 0,040 Prozent und die dadurch hervorgerufene globale Erwärmung eine Tatsache.

Das sich in der Erdatmosphäre angereicherte Kohlendioxid absorbiert die von der Erde abgestrahlte Wärme und führt zur Temperaturerhöhung. Kohlendioxid lässt zwar die kurzwelligen Lichtstrahlen der Sonne durch, aber die langwelligen Wärmestrahlen der Erde werden jedoch in der Atmosphäre reflektiert, sodass es auf der Erde wärmer wird. Das ist der sogenannte „Treibhaus-Effekt“. Der Anstieg der Kohlendioxid-Konzentration seit Beginn der industriellen Revolution vor etwa 200 Jahren wird hauptsächlich auf die Verbrennung fossilen Kohlenstoffs, also durch die Verbrennung von Kohle, Erdgas und Erdöl, sowie die weltweite Vernichtung der Wälder zurückgeführt. Obwohl sich mit der Zeit der Kohlendioxideintrag in die Atmosphäre durch die Verbrennung der fossilen Brennstoffe verdoppelt hat, funktionieren die Selbstregulationsmechanismen der Erde in perfekter Weise. Fakt ist, dass das Zunehmen der Treibhausgase den natürlichen „Treibhaus-Effekt“ verstärkt und zur zusätzlichen Erwärmung auf der Erde beiträgt.

Die Energiewende

Daher ist der Ausstieg von fossilen Energieträgern bei der Energiewende eine dringende Notwendigkeit und bei der Energiegewinnung auf den Einsatz und verstärkten Ausbau erneuerbare Energien zu setzen. Dafür hat sich heute der Begriff der „Dekarbonisierung“ durchgesetzt, also die Umstellung der Energiewirtschaft auf die drastische Reduzierung des Kohlenstoffumsatzes. Es geht um die Entwicklung einer kohlestofffreien Wirtschaft, bei der die Emissionen weitgehend minimiert werden, um den künstlichen „Treibhauseffekt“ und damit die globale Erderwärmung zu stoppen. Die Energiewende entsteht derzeitig auf der Basis der erneuerbaren Energien. Erneuerbare Energien sind solche, die unerschöpflich (gemeint im menschlichen Sinn), sich verhältnismäßig schnell wieder erneuern können und damit eine nachhaltige Versorgung von Energie darstellen. Zu ihnen gehören Wind-, Wasser- und Solarenergie, Biogas und Erdwärme.

Bei den erneuerbaren Energien gibt es solche, die den Nachteil haben, dass sie als Energiequellen nicht konstant „sprudeln“. So dreht sich kein Windrad, wenn kein Wind weht, keine Wasserturbine bei Trockenheit, wenn das Wasser versiegt und die Solarzellen liefern kein Strom, wenn es nachts dunkel ist. Trotz all dieser Nachteile überwiegen doch viel stärker die Vorteile, sodass die Energiewende vor allem durch den Ausbau der erneuerbaren Energien vorangetrieben wird. Obwohl die erneuerbaren Energien noch nicht vollständig den Energiebedarf des Industriestandortes Deutschland absichern können, wird auf die herkömmlichen Kraftwerke, die bisher den Grundbedarf in der Stromsicherung gewährleisten, immer mehr verzichtet.

Diese Tatsache wurde am totalen „Atomausstieg“ deutlich. Deutschland hat damit die Zukunft der Kernenergie besiegelt. Es hat die einzige fast kohlendioxidfreie Energie, die unabhängig von Sonneneinstrahlung und Wind zur Verfügung steht, beseitigt. Dadurch gerät die gesamte Energieversorgung in Gefahr, weil in Spitzenbelastungszeiten, wie beispielsweise in den Wintermonaten bei der „Dunkelflaute“, der erhöhte Energiebedarf nicht mehr ausgeglichen werden kann. Im Winter kann die Höchstbelastung unseres Stromnetzes, man nennt das Spitzenlast, über 80 Gigawatt betragen, wobei die durchschnittliche Grundlast nur bei etwa der Hälfe des Spitzenlastwertes liegt. Eine Dunkelflaute ist das gleichzeitige Auftreten von Dunkelheit und Windstille. Eine solche Flaute liegt dann vor, wenn besonders in der Winterzeit nur geringe Energieerträge aus Solar- und Windenergie entstehen, obwohl der Elektroenergiebedarf in dieser Zeit besonders hoch ist. Kommen dann noch „eisige“ Temperaturen hinzu, dann steigt der Energiebedarf noch weiter an, weil die vielen Wärmepumpen der Häuser zusätzlich noch das Netz belasten. Und das geht noch so weiter, wenn wir den Energiebedarf der inzwischen in großer Anzahl hinzukommenden Elektroautos dazurechnen. Hier haben wir es wieder mit einer positiven Rückkopplung zu tun, die zum Aufschaukeln des Elektroenergieverbrauches führt. Das Energieversorgungssystem gelangt an seine Grenze und kann letztlich zusammenbrechen.

Beispiel: Solarenergie. Die Elektroenergiegewinnung aus Solarzellen ist bekanntlich in den Wintermonaten wesentlich niedriger als in den Sommermonaten. Dabei ist es eine Tatsache, dass die durchschnittliche Anzahl der Sonnentage in der Winterzeit wesentlich geringer ist, als in der Sommerzeit. Dazu kommt noch, dass die Tage im Winter kürzer sind und die kürzere Sonnenscheindauer lässt die Energieausbeute schrumpfen. Kernkraftwerke (AKW) stehen ja zum Ausgleich nicht mehr zur Verfügung, die diese Systeme durch ihre puffernde Wirkung die Energieversorgung „am Leben“ erhalten hätten. Also was nun? Sind bei uns keine Kernkraftwerke mehr vorhanden, so müssen wieder verstärkt die Kohlekraftwerke herangezogen werden oder vielleicht auch der Atomstrom aus unseren Nachbarländern, um den durch blindes und übereiliges politisches Handeln verursachen Notstand in der Energieversorgung zu beseitigen. Klimaschädliches LNG (Liquefied Natural Gas= Flüssiggas) beziehen wir ja ohnehin schon von dem Hauptlieferanten USA. Das wirft aber noch andere Probleme auf.

Trotz „gut gemeinten“ klimagerechten Handels hat dieses Vorgehen gravierende Folgen für die gesamte Klimabilanz. Durch das fehlerhafte Handeln der politischen Entscheidungsträger tritt nun das genaue Gegenteil ein- der Kohlendioxidausstoß steigt wieder an. Dieser ist zweifellos ein Spiegelbild des Energieverbrauches. Beim Klimaschutz ist es jedenfalls eine Tatsache, dass politisches Handeln zu übereilten Entscheidungen führt, bei dem das Erkennen dem Verstehen vorauseilt. Mit anderen Worten, man setzt den zweiten Schritt vor den ersten. Konzepte zum Klimaschutz erweisen sich dann an verschiedenen Stellen für undurchsetzbar und sind, was ihre Umsetzung betrifft, unrealistisch. Da stimmt auch das Postulat von der Freiheit als Einsicht in die Notwendigkeit nicht mehr, wenn die Handlungen des Einsichtsfordernden auf wenig durchdachten sowie kaum umsetzbaren Konzepten beruhen, die an den gegebenen objektiven Möglichkeiten scheitern. Außerdem muss in diesem Zusammenhang beachtet werden, dass Maßnahmen zum Klimaschutz nicht vorrangig zu Lasten der Beschäftigten und Rentner gehen, sondern sie müssen sozial gestaltet, vernünftig gedacht und für jeden Bürger nachvollziehbar sein.

Und was an dieser Stelle noch hinzugefügt werden muss, ist die Tatsache, dass die von den politischen Entscheidungen betroffenen Menschen mitdiskutieren können müssen, wenn die Entscheidungen massiv ihr Leben beeinflussen und damit ihre Freiheit bedrohen. Mit den notwendigen Veränderungen sollen die Menschen und auch künftige Generationen ein annehmbares Leben auf einer gesicherten Wohlstandsgrundlage führen können. Dazu ist eine Orientierung in eine sichere Zukunft für alle Menschen notwendig. Doch von Zukunftsorientierung ist nur wenig zu spüren. Die Politik fordert zwar von den Menschen die Bereitschaft zur Veränderung, aber es fehlen dazu machbare Visionen, die zum Motivieren veranlassen können. Machbar bedeutet in diesem Zusammenhang, dass der Wandel für die Menschen in erträglichen Grenzen erfolgen muss, ohne dabei ihre materielle Basis zusätzlich zu belasten.

Wir benötigen daher die verschiedensten Lösungen zum Energieproblem. Diese Lösungen sind nicht alternativ, sondern gleichzeitig anzustreben und zu verwirklichen. Unsere Entscheidungsträger sollten sich daher nicht auf bestimmte Energieformen festlegen, wenn es darum geht, Kohlendioxidneutral zu produzieren. Diese Forderung ergibt sich allein schon daraus, dass für die Speicherung der Elektroenergie, die von den Primärenergieträgern Sonne und Wind erzeugt werden, noch keine ausreichenden und vor allem kostengünstige Speichermöglichkeiten zur Verfügung stehen. Deutschland macht sich daher weiter abhängig von Energieimporten aus dem Ausland, um eine sichere Energieversorgung zu gewährleisten. Dabei ist es natürlich auch möglich, dass auf einem solchen Umweg wieder „Atomstrom“ zu uns gelangt.

Kreativität als unerschöpfliche Ressource

Neben den genannten erneuerbaren Energien brauchen wir noch viele weitere Innovationen zur Energiegewinnung, um die Stabilität der Energieversorgung für unser Land zu gewährleisten. Denn die unerschöpfliche Ressource „Kreativität“ steht in unserem rohstoffarmen Land unbegrenzt zur Verfügung. Kreative Menschen haben den technischen Fortschritt schon immer durch Erfindungen vorangetrieben. Manche Erfindungen waren kurios, andere verrückt und die meisten aber waren nützlich. Manche Erfindungen sind wieder verschwunden und viele von ihnen haben sich stürmisch weiterentwickelt. Und wer weiß schon, welche Erfindungen noch entstehen und die technische Entwicklung bestimmen werden, wie beispielsweise solche, die heute aufgrund ihres noch nicht vollständig ausgeschöpften Entwicklungspotenzials trotzdem verworfen werden. Dazu gehören Verbrennungsmotoren, Heizungen und natürlich auch die Nukleartechnik. Auch auf diesen Gebieten sollten Forschung und Weiterentwicklung vorangetrieben werden, damit der internationale Anschluss erhalten bleibt.

Die ökologischen Herausforderungen sind Treiber der technischen Entwicklung in Richtung Nachhaltigkeit. Wir können diese zukunftsorientierten Herausforderungen bewältigen. Deutschland als rohstoffarmes Land, verfügt jedoch über die gewaltige Ressource der Kreativität ihrer Menschen. Nicht umsonst gilt Deutschland als das Land der Erfinder, Tüftler und Entdecker. Davon zeugen beispielsweise Erfindungen, die die Welt entscheidend veränderten. Dazu zählen der Buchdruck, der Röntgenapparat, die Kleinbildkamera, der Universaldübel, der CD-Player, das Telefax, der Transrapid, die Compact-Disc. Die Reihe ließe sich noch ausgiebig weiterführen. Wir exportierten als Globalplayer viele begehrte Produkte und Verfahren mit dem Siegel „Made in Germany“ in die ganze Welt.

Wir bauen die besten Autos der Welt, sind immer noch führend im Maschinen- und Anlagenbau und haben eine innovative chemische Industrie vorzuweisen. Doch in heutiger Zeit beginnt dieses Bild vom strahlenden Innovationsstandort immer mehr zu verblassen. Wir verlieren immer weiter den Anschluss im internationalen Wettbewerb. Diese Tatsache wird noch durch die Abwanderung von wichtigen Unternehmen verstärkt, die ihre Produktion ins Ausland verlagern. Gestiegene Lohnkosten, unnötige Bürokratie und hohe Energiepreise sind das eine und fehlende Fachkräfte das andere Problem für viele Unternehmen in Deutschland.

Durch die Investitionen, die ins Ausland fließen, gehen dem Staat auch die Steuereinnahmen verloren und fehlen beim Ausbau der Energiewende. Wir befinden uns tatsächlich in einer fatalen Situation. Auch hier haben wir es wieder mit einem sich immer weiter aufschaukelnden Prozess, also einer positiven Rückkopplung zu tun, deren schädliche Auswirkungen nur durch die politischen Entscheidungsträger abgemildert bzw. behoben werden können. Ein anderes Problem besteht darin, dass die Wirtschaft unseres Landes mit anderen Ländern mehr oder weniger stark verflochten ist. Wir produzieren viele Produkte und Dienstleistungen nicht mehr selbst und haben uns vom Ausland in starke Abhängigkeit begeben. In diesem Zusammenhang ist es eine Tatsache, dass kaum noch ein Industriezweig existiert, der nicht von Zulieferungen aus dem Ausland abhängig ist.

Es ist eine beängstigende Situation, wenn man bedenkt, dass wichtige Handelspartner schlagartig ihren Handel, beispielsweise aufgrund unterschiedlicher politischer Haltungen, mit uns abbrechen. Dadurch würde ein solcher Abbruch von Importen uns ziemlich großen Schaden zufügen. Eine solche Entkopplung der Wertschöpfungsketten könnte dann zum Lahmlegen unserer Wirtschaft führen. Neben der Bewältigung der Umweltkrise, muss zusätzlich dann auch noch die Krise in der Wirtschaft gemeistert werden. Es ist zu hoffen, dass mit Weitsicht und Verstand die richtigen Lösungen zur Krisenbewältigung gefunden werden. Die Rahmenbedingungen müssen dafür schnellstens geschaffen werden. Bei richtigen Lösungen geht es nicht nur um die Entwicklung neuer Produktinnovationen, sondern vielmehr um die Neugestaltung der Wirtschaftsentwicklung in Richtung der Verknüpfung von Ökonomie und Ökologie, die zu einer Neubewertung der Natur führen muss. Eine davon abgeleitete Entwicklungsrichtung führt zu einer umweltgerechten Wirtschaft mit einem umweltverträglichen Wachstum auf der Grundlage der „Öko-Effizienz“, also zur Entwicklung ressourcenschonender und damit nachhaltiger Lösungen.

Innovationen zur Krisenmeisterung

Die Entwicklung solcher Lösungen ist bereits in vollem Gange, wie beispielsweise leistungsfähige Windkonverter-Anlagen gewaltigen Ausmaßes auf den Meeren („Off Shore“) und an Land, solarthermische Kraftwerke, Wasserstofftechnologie, Energiespeicheranlagen, Kernfusionskraftwerke, Kohlendioxid-Speichersysteme und aus der lebenden Natur entlehnte Energielösungen. Letztere kommen von der Zukunftswissenschaft Bionik, dem Lernen von der Natur. Heute befinden wir uns erst am Anfang einer systematischen Nutzung dieser noch unermesslich reichen Ressource unseres Planeten, die für uns noch eine Menge an „Know-how“ bereithält. Beispiele dazu sind die künstlichen Blätter, die nach dem Vorbild der Photosynthese funktionieren. So können mit Hilfe von Sonnenlicht in den künstlichen Blättern auf nahezu direktem Wege Brennstoffe klimaneutral und vor allem unerschöpflich produziert werden.

Oder ein anderes Beispiel ist die Klimabionik. Die Klimabionik ist ein Teilgebiet der Bionik und beinhaltet die Schwerpunkte wie, passive Lüftung, Kühlung und Heizung. Mit ihrer Hilfe werden bei biologischen Vorbildern technisch nutzbare Prinzipien aufgedeckt und in die Klimatechnik des Menschen übertragen, wie zum Beispiel die „natürlichen Klimaanlagen“ der Wespennester, Termiten- und Präriehundebauten. Auch Tiere, die in Steppen- und Wüstenregionen unserer Erde leben und dort extremen klimatischen Bedingungen ausgesetzt sind, haben einiges für die Klimatechnik zu bieten. Sie haben sich dort Bedingungen geschafften, um ihr Überleben zu sichern. Manche legen sich klimatisierte unterirdische Bauten an und andere besitzen Schutzmechanismen und Schutzvorrichtungen gegen die direkte Sonnenstrahlung. Dabei werden beispielsweise Wind- und Wasserströmungen und andere Umweltenergien genutzt sowie körpereigene Wärme- und Feuchtigkeitsaustauscher eingesetzt.

Viele dieser Maßnahmen und Einrichtungen funktionieren weniger durch den eigenen Aufwand an Energie des Lebewesens, sondern vielmehr durch die geschickte Ausnutzung von Umweltenergien. Die lebende Natur steckt voller interessanter Lösungen für die Klimatechnik des Menschen. Und sie hält noch viele andere interessante und ergiebige Lösungen bereit, die noch nicht einmal entdeckt und erforscht sind. Vielleicht gelingt es uns, von solchen effizienten und raffiniert ausgeklügelten Mechanismen, technische Lösungen abzuleiten und diese erfolgreich in den biologischen Kreislauf unseres Planeten einzubeziehen. Wir sind, wie wir nun wissen, der Zukunft nicht tatenlos ausgeliefert. Sicherlich gibt es keine Garantie dafür, dass unsere Bemühungen ausreichen werden, die zukünftige technische Entwicklung in die von uns erstrebte Richtung zu drängen. Was uns aber ermutigt ist die Tatsache, dass wir Verstand und Kraft aufbringen, nach den richtigen Problemlösungen zu suchen, die in eine erfolgversprechende Richtung führen. Probleme zu lösen ist das immanente Überlebensprinzip von uns Menschen, auch wenn die Probleme zunächst als unlösbar erscheinen.

Gerade in diesen schwierigen Zeiten wird unser Erfindergeist besonders herausgefordert. Aller Erfindergeist und alle Kreativität muss sich jetzt darauf konzentrieren, Lösungen zu generieren, die bei konstantem Verbrauch von Naturressourcen eine wirtschaftliche Entwicklung ermöglichen. Dabei geht es auch um das intelligente Entwickeln, Produzieren, Nutzen und Recyclen von technischen Produkten, wobei die Produkt-Lebenszyklen an der Natur orientiert und diese auch in den Naturkreislauf direkt eingebunden sein müssen. Die vom Menschen verursachten Belastungen und Zerstörungen der Umwelt sind für uns alle sicht- und spürbar. Diese machen ein überlegtes Handeln erforderlich, um all die vielen ökologischen Probleme mit Bedacht und Sorgfalt zu lösen. Klimahysterie ist da fehl am Platz. Von Ausweglosigkeit kann nicht die Rede sein, weil tatsächlich das Gegenteil der Fall ist. Die Perspektiven für die unmittelbare Zukunft beinhalten schier unüberschaubar viele innovative Lösungsmöglichkeiten. In der Vergangenheit ist es stets gelungen, Krisen und andere scheinbar ausweglose Situationen durch zunehmende Erweiterung und Anwendung des Wissens, durch neue Entdeckungen und Erfindungen, zu bewältigen.