Geldspenden für die Tafel in Ilmenau

Der christliche Kindergarten St. Martin aus Ilmenau hat seine Erntedank-Aktion der Ilmenauer Tafel gewidmet: Die Kinder haben mit ganz viel Liebe Briefumschläge bemalt, die sie dann von ihren Eltern mit Geldspenden befüllen ließen. Nun haben zwei Erzieherinnen mit einigen Kindern die Tafel besucht und die bunten Umschläge übergeben: 253,81 Euro zugunsten Bedürftiger kamen so zusammen, teilte das Marinstift Arnstadt mit. „Das ist für uns eine ganz besondere Spende“, sagte Tafel-Leiter Marco Heilwagen, der die Kinder unter freiem Himmel empfing. Das Team der Tafel dankte den Kindern, Erzieherinnen und Eltern für diese Idee. Heilwagen sagte weiter: „Ich möchte dies zum Anlass nehmen, all jenen zu danken, die die Tafel das ganze Jahr über unterstützen und uns in dieser schwierigen Zeit beistehen. Nicht zuletzt meinem großartigen Team, das den Alltag hier tatkräftig meistert.“