Gemeinde Werther muss Friedhofsgebühren anheben

Die bestehende Friedhofssatzung der Gemeinde Werther aus dem Jahr 2015 bedarf einer Überarbeitung. Nachdem die neue Satzung bereits in den Ausschusssitzungen umfassend erläutert worden war und dort bereits die überwiegende Zustimmung der Mitglieder erhalten hatte, standen die Änderungen nun auch auf der Tagesordnung des Gemeinderates. Und dieser beschloss einstimmig das Inkrafttreten der aktualisierten Satzung am 1. Januar 2021.

Die Einwohner der Gemeinde Werther müssen sich nun auf einige Änderungen einstellen. So wird sowohl die Ruhezeit für Erdbestattungen und Urnenbeisetzungen auf 25 Jahre verkürzt als auch die Nutzungsdauer für die Grabstätten.

Für eine Verlängerung des Nutzungsrechtes werden je nach Größe Gebühren in Höhe von 22 bis 72 Euro pro Jahr fällig. Die Grabeinfriedungen werden nun in Netto- und Bruttograbflächen angegeben. Verstöße gegen die Gestaltungsvorschriften werden geahndet.

Land stellt Bedingungen

Auch die Gebühren für die Nutzung der Friedhöfe mussten überarbeitet werden. Die Gemeinde befindet sich derzeit in der Haushaltskonsolidierung. Um Bedarfszuweisungen vom Land beantragen zu können, müssen verschiedene Vorschriften eingehalten werden. So wird vom Land für den Bereich Friedhofswesen ein Kostendeckungsgrad von rund 65 Prozent vorgeschrieben. In der Kommune ist der Grad der Kostendeckung aber auf knapp 51 Prozent gefallen. Der Zuschuss der Gemeinde belief sich insgesamt in den vergangenen vier Jahren auf fast 81.000 Euro.

Mit der Anpassung der Gebühren ist es möglich, den Zuschussbedarf des Bestattungswesens der Gemeinde aus allgemeinen Steuermitteln zu begrenzen. Mit einer Enthaltung stimmte der Gemeinderat der Gebührensatzung, die zum 1. Januar 2021 in Kraft tritt, zu.

Einzelne Gebühren geändert

So werden ab diesem Zeitpunkt für die Nutzung aller Trauerhallen der Gemeinde jeweils 200 Euro erhoben. Das Ausheben und Schließen eines Erdgrabes kostet dann laut neuer Satzung 400 Euro beziehungsweise 200 Euro bei Kindern unter sechs Jahren sowie 100 Euro für Urnengräber. Auch die Gebühren für den Erwerb von Nutzungsrechten sind von der Größe und der Art des Grabes abhängig. Die Kosten reichen hier von 350 Euro bei der Beisetzung in einer Gemeinschaftsanlage bis hin zu 1800 Euro für ein zweistelliges Erdgrab.

Die Beräumung von Grabstellen wird je nach Größe des Grabes mit Gebühren von 120 bis 350 Euro veranschlagt. Weitere Kosten können durch unvorhergesehene Einzelmaßnahmen entstehen.

Nach den Beschlüssen brachte die SPD-Fraktion noch drei Anträge zum Friedhofswesen ein. So beantragen die Abgeordneten, neben anonymen auch halbanonyme Bestattungen auf den Friedhöfen der Einheitsgemeinde zuzulassen. Weiterhin schlugen sie vor, in Kleinwerther einen Friedwald entstehen zu lassen und die Grabanlage der ehemaligen Gutsherren des Schlosses Kleinwerther zu sanieren.

Bürgermeister Hans-Jürgen Weidt sicherte zu, die Anträge zu prüfen und an die Ausschüsse zu geben, wenn die notwendigen Voraussetzungen gegeben sind.