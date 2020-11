17 Corona-Neuerkrankungen meldet das Gesundheitsamt mit Stand Donnerstagnachmittag. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Damit gibt es 122 Aktivkranke, also einen mehr als zuvor gemeldet. Die Mehrzahl der Betroffene sind Frauen, sie stellen 71 Personen. Innerhalb von sieben Tage gab es 50 Neuerkrankungen im Kreisgebiet. Der Inzidenzwert liegt damit bei 61. Aktuell befinden sich 701 Kontaktpersonen in Quarantäne, 24 Reiserückkehrer aus Risikogebieten sind in häuslicher Absonderung. Seit Beginn der Pandemie wurden 453 Krankheitsfälle registriert. 323 Personen sind genesen; 16 mehr als zuvor gemeldet. In stationärer Behandlung sind sieben Bürger. Acht Personen verstarben bisher an Corona. Laut Gesundheitsamt ziehen sich die 17 Neuerkrankungen durch den ganzen Kreis.