In der Volkstedter Leite in Rudolstadt befindet sich einer von drei Standorten der Thüringen-Kliniken. Auch hier werden inzwischen an Covid-19 erkrankte Menschen behandelt.

20 Corona-Patienten in Krankenhäusern in Saalfeld und Rudolstadt

Das Coronavirus, das sich deutschlandweit ausbreitet, hat auch den Landkreis Saalfeld-Rudolstadt zunehmend stärker im Griff. Inzwischen liegen in den Thüringen-Kliniken in den beiden großen Städten 20 Patienten, die an Covid-19 erkrankt sind. Zudem wurden an der Grundschule in Königsee Schüler und Lehrer kurzfristig in Quarantäne geschickt. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog