15 neue Corona-Infektionen im Kyffhäuserkreis - Heimbewohner stirbt

Das Landratsamt meldet seit am Sonntag 25 weitere von einer Covid-19-Infektion genesene Menschen im Landkreis. Allerdings ist von Samstag auf Sonntag auch ein weiterer Mensch an oder mit dieser Infektion gestorben.

Laut Landratsamt handelt es sich dabei um einen Heimbewohner, der ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Seit Anfang November sind im Kreis bislang 58 Menschen an oder mit Corona gestorben.

Die Statistik für Sonntagmorgen weist 15 Neuinfektionen innerhalb eines Tages aus. Dabei handelt es sich jeweils um Einzelfälle, wie es aus dem Landratsamt heißt. Wie eingangs erwähnt gelten 25 Menschen seit Sonntag als genesen. Insgesamt werden in der Kreis-Statistik als genesen seit Pandemiebeginn 1258 Menschen geführt. Die Zahl der aktiven Coronafälle liegt aktuell bei 378. Zudem werden vom Gesundheitsamt 461 Kontaktpersonen betreut. 42 Covid-19-Erkrankte werden derzeit noch immer in Krankenhäusern behandelt.

Am Montag beginnen Testungen im Haus Mara in Artern. Weitere Tests sind in der kommenden Woche unter den Mitarbeitern der Kita Bummi in Artern und im Awo Pflegeheim in Bendeleben geplant.

