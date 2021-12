Die Staatliche Förderschule für Lernbehinderte Johann-Heinrich-Pestalozzi in der Anne-Frank-Straße in Rudolstadt-Schwarza gehört zu den 16 Schulen im Landkreis, die derzeit ein "erweitertes Infektionsgeschehen" aufweisen. Das heißt, das mindestens 25 Prozent der Schüler und Lehrer oder mindestens drei verschiedene Gruppen in Quarantäne sind.