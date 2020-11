Ein Arzt nimmt an dem Finger eines jungen Mannes Blut für einen Aids-Test ab. Laut Schätzung der Thüringer Gesundheitsministerin, wissen fast zwölf Prozent der HIV-infizierten nicht, dass sie infiziert sind. (Symbolfoto)

Erfurt. In Thüringen haben sich nach Angaben des Gesundheitsministeriums in diesem Jahr bislang 30 Menschen neu mit dem Aids-Erreger HIV infiziert.

30 HIV-Neuinfektionen in diesem Jahr in Thüringen

Das teilte das Gesundheitsministerium in Erfurt am Montag unter Berufung auf Zahlen des Robert Koch-Instituts mit. Derzeit leben diesen Angaben nach schätzungsweise 730 Menschen mit HIV und Aids in Thüringen.

«Immer noch erleben viele dieser Menschen Stigmatisierung, gesellschaftliche Ausgrenzung und Diskriminierung in vielen Bereichen», erklärte Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) anlässlich des Welt-Aids-Tags am Mittwoch.

Nach aktuellen Schätzungen wissen laut Werner fast zwölf Prozent der HIV-infizierten nicht, dass sie infiziert sind.