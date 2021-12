31 neue Todesfälle – Corona-Inzidenz in Thüringen weiter über 1000

Erfurt. Die Thüringer Gesundheitsämter registrierten 3801 neue Corona-Fälle. Nach Hildburghausen nähert sich ein zweiter Landkreis einer Inzidenz von 2000.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Thüringen ist zwar leicht gesunken, bleibt aber über der Marke von 1000. Der Wert lag am Freitag nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) bei 1036,2, am Vortag hatte er bei 1046,1 gelegen. Der Wert gibt die Zahl von Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche an.

Thüringen hat hinter Sachsen (1081,9) weiterhin die zweithöchste Inzidenz unter den Bundesländern. Laut RKI wurden seit Donnerstag 3801 Neuinfektionen und 31 Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung registriert.

Der Corona-Newsletter Wir halten Sie immer über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Innerhalb Thüringens wiesen am Freitag die Kreise Hildburghausen (2038,1), Saalfeld-Rudolstadt (1914,1) und Saale-Orla (1614,9) den höchsten Sieben-Tage-Wert bei Neuinfektionen auf. Bundesweit rangieren sie auf den Plätzen zwei bis vier der am stärksten betroffenen Kommunen.

Das könnte Sie auch interessieren: