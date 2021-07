65.000 Ersttermine für Corona-Impfungen in Thüringen buchbar

Erfurt Insgesamt 65.000 neue Ersttermine für Corona-Impfungen sind ab sofort buchbar. In Ausnahmefällen können auch Kinder gespritzt werden. Dieser Impfstoff wird verwendet.

In den regionalen Corona-Impfstellen in Thüringen sind 65.000 neue Ersttermine für Impfungen mit dem Mittel des Herstellers Biontech/Pfizer verfügbar. Die Termine liegen zwischen dem 14. Juli und 17. August, wie die zuständige Kassenärztliche Vereinigung am Donnerstag mitteilte. Sie können über das Portal www.impfen-thueringen.de gebucht werden. Zweittermine im Abstand von vier Wochen werden dabei gleich mit vergeben. In Ausnahmefällen könnten dabei auch Kinder ab 12 Jahre gespritzt werden, wobei nicht immer Kinderärzte anwesend sein könnten, hieß es.

Die Impfkampagne kommt in Thüringen seit einigen Wochen nicht mehr so flott voran - nach Einschätzung von KV und Hausärzteverband vor allem deswegen, weil ein Großteil der besonders Impfwilligen schon versorgt ist. Angebote wie etwa ein spezieller Studierenden-Impftag waren zuletzt nur verhalten genutzt worden. Bis Donnerstag hatten rund 53 Prozent der Bevölkerung eine Erstimpfung erhalten, das sind gut 1,13 Millionen Menschen. Die zweite Dosis haben mehr als 826.200 Menschen bekommen, also knapp 39 Prozent der Bevölkerung.

Nach KV-Angaben steigt auch die Zahl der Arztpraxen, die parallel zu den rund 30 regionalen Impfstellen und größeren Impfzentren spritzen. Aktuell sind 1386 Praxen in die Impfkampagne eingebunden, etwa die Hälfte der Praxen in Thüringen. Zudem schickt die KV mobile Impfteams in Betriebe, die über keine eigenen Werksärzte verfügen. Betriebe können sich dafür ebenfalls online über das Termin-Portal anmelden.

