Mitarbeiter der Pro-Seniore-Residenz Rosental in Gräfenroda ließen zum Start einer Aktion für Arbeit in der Altenpflege Luftballons steigen.

782 Menschen arbeiten im Ilm-Kreis in der Altenpflege

Die Corona-Krise zeigt, wie wichtig medizinisches Personal und Pflegeberufe in unserer Gesellschaft sind. „Menschen, die sich beruflich um die Gesundheit anderer kümmern, werden dringend gesucht. Das war auch schon vor der Corona-Pandemie so“, sagt Beatrice Ströhl, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Erfurt. Die Analyse der Beschäftigten zeige, dass der Beschäftigungszuwachs in der Pflege zumeist überdurchschnittlich hoch ausfalle. Daher wurde die Ausbildung in diesem Jahr angepasst.

Nun können junge Menschen den Beruf des Pflegefachmanns oder der Pflegefachfrau erlernen, so Ströhl. Bisher wurden die Berufe für Krankenpflege, Kinderkrankenpflege und Altenpflege getrennt ausgebildet. Diese Berufe werden nun zusammengeführt.

Im Ilm-Kreis sind laut Arbeitsagentur 2082 Menschen sozialversicherungspflichtig in medizinischen Gesundheitsberufen tätig, darunter 895 in der Gesundheits- und Krankenpflege. Innerhalb von fünf Jahren blieb die Beschäftigtenzahl stabil, während in der Altenpflege ein Beschäftigungszuwachs um 19 Prozent zu verzeichnen war. Derzeit arbeiten 782 Menschen in der Altenpflege. Damit sind rund acht Prozent aller sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Gesundheits- und Pflegeberufen aktiv.