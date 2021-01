79 Neuinfektionen und zwei Corona-Tote in Saalfeld-Rudolstadt

An der Großbaustelle der Ortsumfahrung Zeutsch der B 88 wird trotz Pandemie und Wintereinbruch weiter gearbeitet - das Leben geht auch im Landkreis mit der höchsten Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland weiter. Nach der kurzen Pause über Weihnachten und den Jahreswechsel konzentrieren sich die Arbeiten gegenwärtig auf die betonseitige Fertigstellung der Unterführung unter der Bahnlinie Leipzig - Nürnberg. Hier sollen Fußgänger und Radfahrer die Gleise künftig barrierefrei passieren können. Nach Fertigstellung wird der bestehende Bahnübergang an dieser Stelle geschliffen.