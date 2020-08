81 Millionen Euro für Thüringen? Ein Schubs Richtung Digitalisierung

Erfurt/Berlin. Der Bund springt in die Bresche, weil die Länder nicht aus dem Knick kommen: Das findet der Thüringer FDP-Abgeordnete Robert-Martin Montag am geplanten Krankenhauszukunftsgesetz des Bundes ärgerlich.

Für Robert-Martin Montag, den gesundheitspolitischen Sprecher der Thüringer FDP-Landtagsfraktion, ist der sogenannte Krankenhauszukunftsfonds, den der Bund auflegen will, in gewisser Weise ein Ärgernis. Nicht nur, weil dem Gesetzentwurf zufolge jene Krankenhäuser, die bei der Digitalisierung nicht genug Tempo machen, spätestens ab 2025 eine Art Strafe zahlen sollen - einen Abschlag in Höhe von bis zu zwei Prozent des Rechnungsbetrages für jeden voll- oder teilstationären Fall. Montag stört vor allem, dass sich der Bund aufgrund des, wie er sagt, „Versagens der Länder“ bei der Finanzierung der Krankenhäuser genötigt sieht, in die Bresche zu springen.