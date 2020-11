Acht Corona-Neuinfektionen in acht Orten im Saale-Orla-Kreis

Die Corona-Pandemie tritt im Saale-Orla-Kreis weiterhin an verschiedenen, zumeist kleinen Infektionsherden auf. So meldet das Landratsamt am Donnerstag Neuinfektionen mit dem Corona-Virus SARS-CoV-2 bei Bewohnern von acht verschiedenen Ortschaften. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog