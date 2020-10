Acht neue Corona-Infizierte im Weimarer Land

Acht neue Krankheitsfälle hat das Landratsamt am Samstagnachmittag für das Weimarer Land gemeldet. Mit dem Stand der Zahlen von 15 Uhr sind aktuell 41 Personen so genannte Aktivkranke – von diesen sind 25 männlich und 16 weiblich. Es befindet sich eine Person mit einer Covid-19-Erkrankung in stationärer Behandlung. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt auch am Samstag weiterhin 34,1.

Insgesamt 275 Kontaktpersonen befinden sich derzeit in Quarantäne. Die Kontaktpersonenermittlung zu den Neuerkrankten läuft noch. Außerdem sind 17 Reiserückkehrer aus Risikogebieten in häuslicher Absonderung.