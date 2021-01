Altenburger Land will 15-Kilometer-Radius

Das Altenburger Land setzt als erster Kreis im Freistaat die Empfehlung der Thüringer Landesregierung um und legt einen 15-Kilometer-Bewegungsradius für seine Einwohner fest. Die verschärfte Mobilitätsbeschränkung soll ab Dienstag, 12. Januar, gelten. Ausgangssperren gelten bereits seit Dezember. Corona-Blog: Fast 1500 Neuinfektionen an einem Tag – Landtagsabgeordnete mit Corona infiziert

Die neue Verordnung gibt nun vor, dass Versorgungsgänge für den täglichen Bedarf und die Grundversorgung sowie das Nutzen von Dienstleistungen nur noch innerhalb einer Entfernung von 15 Kilometern vom Wohnort aus gestattet ist. Das trifft auch auf Aktivitäten zu, die der Erholung dienen sowie für individuell betriebenen Sport.

Auf diese neue Allgemeinverfügung einigte sich der Krisenstab der Kreisverwaltung am späten Donnerstagabend nach einer Videokonferenz mit dem Thüringer Gesundheitsministerium. Das Papier liegt aktuell noch beim Thüringer Landesverwaltungsamt zur Genehmigung.

Das Gesundheitsamt des Kreises meldete am Freitag 56 Corona-Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden. Die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit der Infektion stieg um drei auf 65. Die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner ist wauf 322,2 gesunken. Neue Hotspots macht das Gesundheitsamt nicht aus im Altenburger Land. Allerdings stieg die Zahl der Corona-Infektionen im Schmöllner Pflegeheim am Brauereiteich von 46 auf 61.

