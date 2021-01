Für die Wochenenden ist in der Regel mit Nachmeldungen zu den Testergebnissen zu rechnen.

Am Sonntag 44 Neuinfektionen im Saale-Orla-Kreis gemeldet

Das Robert-Koch-Institut meldete am Sonntag für den Saale-Orla-Kreis 44 neue nachgewiesene Infektionsfälle mit dem Coronavirus. Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Landkreis wird nunmehr mit dem Wert 229,1 angegeben.

Das bedeutet einen leichten Anstieg, nachdem dieser Wert - mit dem die Zahl der Neuinfektionen in den zurückliegenden sieben Tagen, hochgerechnet auf 100.000 Einwohner angegeben wird - am Sonnabend bei 210,4 gelegen hatte.

Am Sonnabend war keine einzige Neuinfektion gemeldet worden. Jedoch hieß es gleich, dass mit Nachmeldungen zu rechnen sei, da an den Wochenenden nicht jede festgestellte Infektion an das Meldesystem weitergegeben werde.

Insgesamt ist derzeit eine leicht sinkende Zahl bei den Infektionsnachweisen für den Saale-Orla-Kreis festzustellen.

