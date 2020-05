Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Altenburger Amtsarzt sieht keinen Grund für Entwarnung

Aktuell gibt es 69 Menschen im Altenburger Land, die sich mit dem neuartigen Virus Sars-CoV-2 infiziert haben. 49 von ihnen sind inzwischen wieder gesund. Drei Erkrankte werden stationär behandelt, niemand auf der Intensivstation. Seit Ausbruch der Corona-Pandemie starben drei Menschen an Covid 19. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Zwei Infektionen im Magdalenenstift

Augenmerk richtet das Landratsamt auf das Pflegeheim des Altenburger Magdalenenstifts, wo zwei Mitarbeiterinnen positiv auf Corona getestet worden sind. Eine der beiden Frauen hatte sich krank gemeldet, als sie typische Symptome bemerkte. Das war am 14. Mai. Doch weil die Frau im Landkreis Greiz lebt, gelangte die Fallmeldung erst mit einigen Tagen Verzögerung zum hiesigen Gesundheitsamt. Soweit die Informationen von Landrat Uwe Melzer (CDU) gestern im Rahmen eines Pressegespräches.

Man habe sofort einen großen Test im Magdalenenstift veranlasst, am Montag, 25. Mai, so Amtsarzt Stefan Dhein weiter, habe ein vollständiges Bild vorgelegen, so dass man an die Öffentlichkeit gehen konnte. Außer der zweiten Mitarbeiterin in dem Pflegeheim seien alle Tests negativ gewesen. Dhein nennt diese beiden positiven Tests keinen Ausbruch im Magdalenenstift. „Es handelt sich um ein Infektionsgeschehen.“ Mit dem Leiter der Einrichtung stehe das Landratsamt in engem Kontakt. „Sobald dort jemand Fieber bekommt, werden wir sofort neu testen“, so der Amtsarzt. „Wir stehen vor einer Pandemie mit einem neuen Virus“, betont Dhein.

Er geht davon aus, dass in absehbarer Zeit kein Impfstoff für alle zur Verfügung stehen wird. Allerdings würde mit Lockerungen im öffentlichen Leben die Infektionsgefahr wieder steigen. „Wir wollen im Altenburger Land das Risiko weiterer Ansteckungen so niedrig wie möglich halten“, sagt Dhein und verweist auf die Altersstruktur des Kreises. Und mit Blick auf die für ihn stark betroffenen Nachbarregionen Greiz, Zwickau und Gera sagt er: „Das Infektionsgeschehen ist in keiner Weise vorbei.“

Aktuell, so Dhein, würde nur noch das Gesundheitsamt des Landkreises Corona-Tests durchführen, die Ärzte der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) hätten sich zurückgezogen, weil die Tests nicht mehr so stark nachgefragt seien. Bis dato sind im Altenburger Land 589 Menschen auf das Virus getestet worden, 69 positiv. “Das sind zwölf Prozent“, rechnet er vor. Landrat Melzer stimmt darauf ein, dass die Pflicht des Fiebermessens an den Bildungseinrichtungen im Kreis, vorerst war die bis Sonntag, 31. Mai, beschränkt, danach weiter gilt. „Ich gehe davon aus, dass wir das Fiebermessen bis zum Ende der Prüfungszeit verlängern.“ Und Stefan Dhein fügt hinzu: „Wir wollen die Bürger nicht einschränken, wir wollen sie schützen.“