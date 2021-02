Auch die Mitarbeiter der Impfzentren in Ilmenau und Arnstadt sind geimpft

Auch Lothar Hartung (83) aus Stadtilm - hier mit Schwester Manuela Brehm - hat sich am Donnerstag in der Impfstelle in Arnstadt in der Stadthalle gegen Corona impfen lassen.

Am 3. Februar haben die beiden Impfzentren im Ilm-Kreis, in der Arnstädter Stadthalle und in der ehemaligen Ilmenauer Schwimmhalle, die Arbeit aufgenommen. Mittlerweile wird in der Woche jeweils drei Stunden mit dem Moderna-Impfstoff und am Wochenende über den ganzen Tag gegen das Coronavirus geimpft, solange wie Impfdosen und Impflinge dafür bereitstehen.