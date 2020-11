Mathias Pletz ist Facharzt für Innere Medizin und Pneumologie - und leitet als Professor am Jenaer Universitätsklinikum das Institut für Infektionsmedizin und Krankenhaushygiene. Er gehört zudem dem Corona-Expertenbeirat der Landesregierung an. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Ist aus infektionsmedizinischer Sicht wirklich ein Lockdown nötig, um die zweite Pandemiewelle zu brechen?

Ja. Uns war klar, dass wir im Herbst wieder Probleme bekommen. Aber dass der starke Anstieg so früh erfolgt, das hat die meisten überrascht. Wir konnten im Sommer durchatmen, weil der erste Lockdown nachwirkte und das Virus offensichtlich mit der Wärme ein Problem hatte. Das Sars-Cov2-Virus verhält sich an dieser Stelle wie ein klassisches Erkältungsvirus.

Aber gleichzeitig konnte es sich im Sommer weiterverbreiten, und dies oft unerkannt...

... weil es vor allem Jüngere betraf, deren Verläufe weniger schwer waren. Zu Beginn der Erkältungssaison hat das Virus nun eine viel breitere Startbasis als zu Beginn des Jahres und konnte auf der exponentiellen Kurve weiter oben einsteigen.

Vieles wirkt aber noch unklar. Wie wahrscheinlich ist es zum Beispiel, sich im Restaurant anzustecken?

Die Gefahr wäre nicht sehr groß, wenn sich wirklich alle streng an die Hygiene- und Abstandsregeln hielten, wenn Gespräche und Lautstärke während des Essens, wenn die Maske abgenommen werden muss, reduziert werden, wenn die Aufenthaltsdauer auf die Essenszeit beschränkt wird und eine regelmäßige Lüftung erfolgt. Untersuchungen aus Asien, wo die Menschen sich sehr diszipliniert verhalten, zeigen das. Aber in der westlichen Gesellschaft werden die Maßgaben individueller, freier interpretiert. Das mag sympathisch sein, stellt aber auch ein Problem dar. Für die Dauer des Lockdowns ist eine Schließung der Gastronomie sinnvoll, denn oft sitzen die Menschen über Stunden in nicht ausreichend gelüfteten Räumen beisammen, trinken Alkohol und unterhalten sich angeregt. Das sind alles optimale Voraussetzung für ein sogenanntes Superspreading-Event, bei dem ein Infizierter viele Menschen anstecken kann.

Und weil dies nicht bei Friseuren und in Kosmetikstudios passiert, können sie aufbleiben?

Beim Friseur, im Kosmetikstudio oder bei der Massage treffen Menschen zwar nah aufeinander. Aber es sind ja meist nur zwei. Außerdem haben wir gelernt, dass Schmierinfektionen nicht die entscheidende Rolle spielen, wie zu Beginn der Pandemie angenommen. Das Sars-Cov2-Virus wird vor allem durch die Luft über Atemtröpfchen oder Aerosole übertragen, die insbesondere beim lauten Sprechen und Singen freigesetzt werden. Deshalb stellen auch Geschäfte, wenn sich nicht zu voll sind, und die Menschen sich nicht zu lange mit dem Einkaufen aufhalten, keine übermäßig große Ansteckungsbasis dar - zumal ja dort Masken getragen werden.

Leider sind Studien, die den Nutzen des Mund-Nasen-Schutzes beweisen, immer noch rar.

Aber es gibt sie. Erwiesen ist in jedem Fall, dass echte, dreilagige OP-Masken, die inzwischen für Cent-Beträge zu kaufen sind, nicht nur die Freisetzung von Tröpfchen, sondern auch von Aerosolen verhindern, also die Wahrscheinlichkeit mindern, jemand anderen anzustecken. Das heißt, werden diese Masken oder zumindest - wie von der Weltgesundheitsorganisation empfohlen - dreilagige Stoffmasken getragen, dann hat dies einen starken präventiven Effekt. Voraussetzung ist aber, dass sich alle daran halten und die Maske korrekt tragen, das heißt, die Nase muss bedeckt sein. Die Viruslast in der Nase ist zu Beginn der Infektion am höchsten

Zu einem anderen Streitthema: 210 Menschen sind Stand Montag in Thüringen mit dem Coronavirus gestorben. Bodo Ramelow behauptet, nur „sehr wenige“ davon seien wirklich an Covid-19 gestorben.

Ich würde mich nicht auf die Aussagen des Hamburger Pathologen Klaus Püschel beziehen...

... den der Regierungschef zitierte.

Es gibt andere, breitere Untersuchungen, die besagen, dass ein Großteil der sogenannten Corona-Toten am Ende hauptsächlich an Covid-19 verstarb, und dass wir selbst bei Betagten vom individuellen Verlust mehrerer Lebensjahre ausgehen müssen. Und was vielen nicht bewusst ist: Selbst wenn man eine Behandlung auf der Intensivstation überlebt, ist die Lebensqualität danach oft deutlich gemindert. Denn nicht nur die Covid-19-Krankheit, sondern auch die Intensivbehandlung führt oft zu massiven Nachwirkungen, insbesondere dann, wenn eine Beatmung nötig war. Es gibt zum Beispiel posttraumatische Belastungsstörungen, die auch Jüngere entwickeln können. Und wir haben auch Patienten mit Covid-19 auf den Stationen, die sind erst in ihren Vierzigern.

Und trotzdem, das Durchschnittsalter der Verstorbenen liegt um die 80 Jahre, die Mehrzahl litt an schweren Vorerkrankungen.

Das ist richtig. Das Alter bleibt der entscheidende Risikofaktor. Doch ich fürchte, dass es mit der zweiten Welle auch jüngere Menschen trifft. Wir dürfen nicht vergessen, dass in der Bundesrepublik und insbesondere hier in Ostdeutschland die Sterblichkeit im Vergleich zu unseren europäischen Nachbarn noch deutlich niedriger ist. Dafür muss man nur die Zahlen dort betrachten, wo es keinen frühen Lockdown und offenbar wirksame Maßnahmen wie in Deutschland gab...

... und wo das Gesundheitssystem schlechter aufgestellt ist. Ist das nicht der entscheidende Faktor?

Wir haben ein gutes Gesundheitssystem, aber auch das kann rasch an seine Grenzen gelangen. Was einige Bürger und selbst manche Politiker immer noch nicht verstehen wollen: Wir haben es nicht mit einem linearen, sondern mit einem exponentiellen Anstieg zu tun.

Schon klar. Aber auch im Frühjahr wurde vor überfüllten Krankenhäusern gewarnt. Aktuell stagniert in Thüringen die Zahl der Intensivpatienten, es gibt viele leere Betten.

Dass jetzt noch viele Intensivbetten leer stehen, beruhigt mich überhaupt nicht - bis zum Frühjahr vergehen noch vier bis fünf Monate! Wenn wir jetzt zu wenig tun, kann das System innerhalb von Wochen kollabieren, das geht dann ganz schnell. Wir sollten da nicht nur auf Thüringen schauen, sondern auf die Hotspots in Bayern und Baden-Württemberg. Das, was dort passiert, kann uns in vier bis sechs Wochen auch treffen. Und der Engpass wird dann nicht in erster Linie mit fehlenden Betten zu tun haben, sondern mit fehlendem Fachpersonal. Dass der Ernstfall im Frühjahr ausfiel, hatte ja gerade mit dem damaligen Lockdown zu tun - und damit, dass sich an diesen Lockdown Frühjahr und Sommer anschlossen. Schon bei der Spanischen Grippe vor über 100 Jahren war die zweite Welle die höchste und längste.

Zumal die Influenza-Welle anläuft.

Ich hoffe inständig, dass die diesjährige Grippesaison glimpflich verläuft, weil sich mehr Menschen impfen lassen und die Hygieneregeln auch an dieser Stelle präventiv wirken. Wenn wir jetzt Erkrankungsraten wie etwa 2017/18 bekämen, könnten wir das mitten in der Corona-Pandemie nicht stemmen.

