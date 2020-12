Seit Beginn des Jahres 2019 ist Sandra Müller Geschäftsführerin am KMG-Manniske-Klinikum in Bad Frankenhausen.

Bad Frankenhausen: Krankenhauschefin will in Stadt und Umland Vertrauen wiedergewinnen

Seit Beginn dieses Jahres ist Sandra Müller Geschäftsführerin am KMG-Manniske-Klinikum in Bad Frankenhausen. Seither ist einiges in diesem Haus geschehen. Im Gespräch mit der Lokalredaktion spricht sie über Neubesetzungen von Arztstellen, bauliche Veränderungen am Klinikum und eine neue Werbekampagne des Krankenhauses.