Im Landratsamt in Sondershausen existiert seit 2014 ein Pflegestützpunkt.

Beratung zum Thema Pflege im Kyffhäuserkreis

Auch während der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Einschränkungen sind die Mitarbeiter des Pflegestützpunkts des Kyffhäuserkreises erreichbar. Der Pflegestützpunkt ist eine Beratungsstelle in gemeinsamer Trägerschaft mit den gesetzlichen Kranken- und Pflegekassen, in der alle gesetzlich krankenversicherten Bürger eine kostenfreie und unabhängige Auskunft zum Thema Pflege und Soziales erhalten. Eine persönliche Beratung sei unter strengen Hygieneauflagen bei Bedarf ebenfalls möglich. Dafür müsse telefonisch ein Termin vereinbart werden. Fragen können auch per Telefon oder E-Mail geklärt werden, etwa zu Themen, welche Betreuungs- und Unterstützungsangebote es im Kyffhäuserkreis gibt. Anträge und Informationsmaterial können auch zugesendet werden.

Der Pflegestützpunkts ist unter Telefon: 03632/ 741 650 erreichbar: montags und mittwochs von 7 bis 12 und 13 bis 15 Uhr, dienstags von 7 bis 12 und 13 bis 18 Uhr, donnerstags 7 bis 12 und 13 bis 16 Uhr, freitags von 7 bis 12 Uhr.

