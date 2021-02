Das mobile Impfteam des ASB machte am Donnerstag und Freitag im Seniorenheim Sonnenhof in Ilfeld Station, um die Heimbewohner gegen Corona zu impfen.

Bewohner und Personal des Sonnenhofs in Ilfeld gegen Corona geimpft

Am Donnerstag und Freitag wurden Bewohner und Mitarbeiter im Senioren- und Pflegeheim Sonnenhof gegen Corona geimpft. Insgesamt 206 Impfdosen konnten für die 140 Heimbewohner und gut 100 Mitarbeiter nach Meldung an das Impfteam des ASB bereitgestellt werden und durch die Hausarztpraxis von Dr. André Haas verimpft werden, teilt das Nordhäuser Seniorenwerk als Heimträger mit. Etwa 90 Prozent der Bewohner und 50 Prozent des Personals nahmen an der Impfung teil.

„Dank der umfassenden Vorbereitung lief die Impfaktion reibungslos und effizient“, lobt Seniorenwerk-Geschäftsführer Christian Döring. In drei Wochen erfolgt dann die Zweitimpfung.

Die Impfung von hochaltrigen Menschen sei ein wichtiger Schritt hin zu einem normalen gesellschaftlichen Leben. Damit sei die Hoffnung verknüpft, dass die Pflegeheime anschließend wieder als offene Wohnstätten am öffentlichen Leben teilhaben können, so Döring weiter.