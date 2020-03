Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bitte einen Gang in der Corona-Hysterie runterschalten

Hysterie und Panik, das sind die Dinge, die die Medien gerade besonders gerne abbilden und die wie ein Teufelskreis wirken.

Zweifelsohne ist die allgemeine Aufmerksamkeit über den neuen Virus Sars-CoV-2 mehr als verständlich: Da dessen Existenz vom wie ein Unrechtsstaat auftretenden China lange genug geheim gehalten und unterdrückt wurde, hat die Epidemie der Krankheit Covid-19 einen düsteren Präsenzbonus in die Wiege gelegt bekommen: den der Heimlichkeit. Solchen Dingen messen wir schon allein wegen der hiesigen politischen Geschichte besondere Aufmerksamkeit zu.

Die Katze ist zwar nun schon länger aus dem Sack, doch scheint die Hysterie nicht nachzulassen. Im Gegenteil. Obwohl die Welt-Ärzteschaft nun Gelegenheit hat, Risiko-Bewertungen immer weiter zu verfeinern und Weltuntergangsszenarien immer unrealistischer erscheinen, werden besonders in den sozialen Medien fleißig die Reizzentren im Hirn gekitzelt, die sich durch Gefahren bestätigt fühlen. Beiträge gehen viral, die beschreiben, was man im heimischen Bunker haben muss, Läden vermelden dann Hamsterkäufe, wiederum Medien vermelden leere Regale und so weiter und so fort. Ich stelle mir vor, jedes Jahr zur Influenza-Zeit würden alle auf ähnliche Art und Weise durchdrehen...

Ob Hysterie und Panik wohl das Immunsystem schwächen?