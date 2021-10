Blut und Plasma retten Leben - Heike Werner macht sich für Spende stark

„Medizinischer Fortschritt macht vieles möglich. Plasma zum Beispiel lässt sich jedoch nicht synthetisch gewinnen. Nur, wenn Menschen sich zum Spenden bereit erklären, wird es möglich, daraus ein Medikament herzustellen“, so Heike Werner.

Gera. Für Thüringens Gesundheitsministerin Heike Werner, selbst Vollblutspenderin, ist Aufklärung ein Bedürfnis. Es sei wichtig, viele weitere Spender zu gewinnen.

Thüringens Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) hat für Blut- und Plasmaspenden geworben. „Ein Notfall oder eine schwere Erkrankung kann jeden treffen. Spenden retten Leben“, sagte Werner anlässlich des 20-jährigen Bestehens des Haema-Spendezentrums in Gera. Im Schnitt sind 15.000 Blutspenden täglich notwendig, um den Bedarf an Blutprodukten in Deutschland zu decken.

Rund zwei Drittel aller Menschen seien irgendwann darauf angewiesen. Plasmabasierte Medikamente werden zur Behandlung von genetischen Erkrankungen wie Blutgerinnungs- oder Immunstörungen eingesetzt. Anlässlich des Jubiläums wurden 39 Spender geehrt.

