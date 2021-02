Britische Variante des Coronavirus im Ilm-Kreis nachgewiesen

Die Corona-Mutationen sind derzeit die größte Gefahr in der Pandemie.

Arnstadt. Mehrere Varianten des Coronavirus sind bereits in Deutschland im Umlauf. Die britische Mutation wurde jetzt auch im Ilm-Kreis nachgewiesen – mit gleich mehreren Fällen.

Bei den fünf im Ilm-Kreis nachgewiesenen Infektionen mit Mutationen des Coronavirus handelt es sich um die aus Großbritannien stammende Variante. Dies sei labordiagnostisch nachgewiesen worden, teilte das Landratsamt am Mittwoch mit. Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog