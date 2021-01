28 bestätigte Corona-Neuinfektionen im Kyffhäuserkreis

Die Zahl der täglich festgestellten Neuinfektionen mit dem Corona-Virus im Kyffhäuserkreis verhält sich nahezu unverändert. Für den ersten Tag des neuen Jahres meldet das Gesundheitsamt 28 bestätigte Neuinfektionen. Das waren fünf weniger als am 31. Dezember. „Die Zahl ist damit wie gewohnt, möchte man fast sagen. Damit sind wir derzeit aber thüringenweit der Kreis mit den wenigsten Neuinfektionen“, sagt der Sprecher der Kreisverwaltung, Hans-Ulrich Thiele. „Wir haben in den vergangenen Tagen aber auch wieder viel getestet“, fügt er hinzu. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Damit erhöhte sich die Gesamtzahl der bisher im Kreis Infizierten auf 1150 Personen. Der Inzidenzwert (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen 7 Tagen) stieg auf 141,5. Als genesen gelten insgesamt rund 700 Personen - davon 26 in den letzten 24 Stunden.

Umbesetzungen in Behörden sichern Arbeitsfähigkeit

Neue Gemeinschaftseinrichtungen seien von den Neuinfektionen nicht betroffen. Allerdings gebe es erste Fälle im Landratsamt selbst. „Wir haben Positivfälle in drei Ämtern“, berichtet Thiele. Die Betroffenen sowie ihre Kontaktpersonen befänden sich inzwischen in Quarantäne. Um weiter arbeiten zu können, werden nun innerhalb der Behörde Umsetzungen erfolgen müssen. „Dabei haben für uns zwei Aufgaben oberste Priorität, dem wird alles andere untergeordnet. Das ist zum einen die Kontaktnachverfolgung sowie die Leistungserbringung, damit die Leute nicht auf ihr Geld warten müssen“, so der Sprecher der Kreisverwaltung. Entsprechend könnte es in anderen Bereichen „Defizite“ geben.

Derzeit werden im Kyffhäuserkreis 385 positiv auf SarsCoV-2-getestete Personen betreut - 134 im Altkreis Sondershausen und 251 im Altkreis Artern. Hinzu kommen insgesamt 392 Kontaktpersonen, davon 258 aus dem Altkreis Sondershausen und 134 aus dem Altkreis Artern. Die Ermittlung weiterer Kontaktpersonen läuft aktuell. Zu beobachten sei, so Thiele, dass sich der Schwerpunkt der Neuinfektionen von Ostteil des Kreises auf den Süden und den Westen verlagere.

Keine Kontrollen rund um die Silvesternacht

Von den an Corona erkrankten Personen im Kreis weisen 30 Personen schwere Krankheitsverläufe auf und befinden sich derzeit in stationärer Behandlung. Insgesamt 29 Personen im Kreis sind bislang an oder mit Corona verstorben.

Kontrollstreifen auf Einhaltung der Corona-Verbote habe es um den Jahreswechsel nicht gegeben. „Wir waren uns von Anfang an einig, dass wir nur anlassbezogene Kontrollen vornehmen“, sagt Thiele. Eingeschritten wären Kreisverwaltung und Polizei beispielsweise, wenn etwa Hunderte Menschen zum Feiern in Innenstädten zusammengekommen wären. Dies sei aber nicht der Fall gewesen. Allerdings habe er in der Neujahrsnacht Fotos von feiernden Personen zugemailt bekommen. „Dem werden wir natürlich nachgehen“, kündigt Thiele an.