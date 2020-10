Corona-Ausbruch in Wohnstätte für Behinderte in Schleiz – 20 positive Fälle

In einer Wohnstätte für Behinderte in Schleiz ist es zu einem größeren Covid-19-Ausbruch gekommen. Nachdem der Fachdienst Gesundheit des Landratsamtes des Saale-Orla-Kreises gestern mehr als 50 Bewohner, Mitarbeiter und Kontaktpersonen testete, wurden heute 20 Fälle als positiv bestätigt. Alle Entwicklungen in Thüringen in unserem kostenlosen Corona-Liveblog.