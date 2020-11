Die Einrichtung in der Lahnsteiner Straße steht in Absprache mit dem örtlichen Gesundheitsamt vorerst unter Quarantäne.

Hermsdorf. In einer Wohnstätte für behinderte Menschen ist ein Infektionsfall aufgetreten. Die Einrichtung in Hermsdorf steht unter Quarantäne, Tests folgen am Donnerstag.

Der ASB Kreisverband Saale-Holzland-Kreis teilte am Mittwoch mit, dass am Dienstagabend in einer Hermsdorfer Wohnstätte für behinderte Menschen ein Corona-Fall aufgetreten ist. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog