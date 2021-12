Corona-Impfungen für jüngere Kinder laufen an - Impfstoff wird heute geliefert

Weimar. Am Dienstag treffen die ersten Impfdosen für Kinder zwischen fünf und elf Jahren in Thüringen ein. Den ersten Pieks gibt es Mittwochnachmittag in Erfurt.

Die ersten Lieferungen mit Kinderimpfstoff sollen am Dienstagabend in Thüringen ankommen. Ab Mittwochnachmittag sollen dann in Erfurt, ab Donnerstag auch an den Impfstellen in Leinefelde, Gera und Sömmerda Impfungen für Kinder von fünf bis elf Jahre möglich sein, wie eine Sprecherin der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringens (KVT) am Montag in Weimar sagte. Für die Impfstellen werde so viel Impfstoff erwartet, dass es für 39.000 Erst- und Folgeimpfungen reicht. Bis Ende des Jahres sei genug Impfstoff vorhanden.

Ab 27. Dezember sollen die Kinderimpfungen dann auf die Impfstellen in ganz Thüringen ausgedehnt werden. Nach einer Unterbrechung am Silvestertag und dem Neujahrswochenende soll es am 3. Januar weitergehen. Jena startet am Donnerstag zudem ein kommunales Impfzentrum, für das seit Montag Termine im zentralen Portal www.impfen-thueringen.de buchbar sind. In Thüringen leben 130.700 impfberechtigte Kinder in der Altersgruppe von fünf bis elf Jahren.

Für die Erwachsenen und älteren Kinder stiegen unterdessen die Impfzahlen in Thüringen weiter an. Am Wochenende wurden rund 48.000 Spritzen gesetzt und damit rund 7000 mehr als am Wochenende zuvor, wie das Gesundheitsministerium mitteilte. Das Interesse an Erstimpfungen ließ jedoch etwas nach: Erhielten am ersten Dezember-Wochenende noch 7600 Menschen ihren ersten Piks, waren es vergangenes Wochenende noch 6300.

