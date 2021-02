Erfurt. Wegen der Altersbeschränkung beim Impfstoff von Astrazeneca rücken in Thüringen jetzt auch Personen der zweiten Prioritätsstufe nach.

Corona-Impfungen in Thüringen auch für Jüngere möglich

Wegen der vorläufigen Altersbeschränkung beim Corona-Impfstoff von Astrazeneca haben nun auch in Thüringen Personen eine Chance auf eine frühere Impfung, die laut Impfverordnung nicht zur höchsten Priorisierungsstufe gehören. Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog