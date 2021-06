Die Corona-Testpflicht an Schulen soll zum Corona-Testangebot werden: Ab Juli brauchen Schüler in Thüringen keinen Test mehr machen, um die Schule besuchen zu dürfen. Ziel sei es, dass die Schulpflicht wieder für alle gilt.

Corona in Thüringen: Inzidenz steigt erstmals wieder an

Erfurt. Die Inzidenz steigt erstmals auf einen Wert von 3,5 Neuinfektionen an. Ab Donnerstag gilt eine neue Verordnung in Thüringen. Danach dürfen ab morgen endgültig alle Einrichtungen wieder öffnen.

In Thüringen ist die Sieben-Tage-Inzidenz zu Corona-Neuinfektionen leicht gestiegen, bleibt aber auf einem niedrigen Niveau. Der Wert lag mit Stand vom Mittwoch bei 3,5 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern binnen einer Woche, wie die Thüringer Staatskanzlei am Mittwoch mitteilte. Am Tag zuvor hatte die Inzidenz im Freistaat bei 3,2 gelegen. Innerhalb von 24 Stunden seien 15 neue Corona-Fälle hinzugekommen.

Am höchsten ist die Sieben-Tage-Inzidenz aktuell im Saale-Orla-Kreis - mit einem Wert von 16,2. In neun Landkreisen oder kreisfreien Städten lag die Inzidenz bei null.

