Auch zwei Wochen nach Beginn des Teil-Lockdowns bleibt Thüringen bei der Sieben-Tage-Inzidenz mit Corona-Infektionen deutlich über dem kritischen Schwellenwert von 50. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

In den vergangenen sieben Tagen wurden 84,2 neue Infektionen pro 100.000 Einwohner erfasst, wie das Thüringer Gesundheitsministerium am Sonntag mitteilte. Ab einem Wert von 50 gilt eine Region als Risikogebiet. Bei den Neuansteckungen innerhalb eines Tages sank die Zahl am Sonntag um mehr als die Hälfte auf 207.

Allerdings werden am Wochenende nicht immer alle Fallzahlen von den Gesundheitsämtern gemeldet, weshalb die Zahlen mitunter niedriger liegen können als die tatsächlichen Infektionszahlen. Am Samstag hatte das Gesundheitsministerium mit 450 Neuansteckungen ein neues Rekordhoch bei den Neuinfektionen binnen 24 Stunden gemeldet.

Mit Stand vom Sonntag haben sich in Thüringen bislang 10.757 Menschen mit dem Coronavirus infiziert - 7560 davon gelten inzwischen als genesen. Bislang sind 254 Thüringer mit oder an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben.