Corona-Inzidenz in Thüringen nun über 500 - Andrang bei Samstagsimpfungen

Erfurt. Nun gibt es im Freistaat 20.400 gemeldete Corona-Fälle. Wegen der hohen Nachfrage nach Booster-Impfungen bildeten sich bei den Samstags-Impfaktionen Schlangen in Thüringen.

Der Corona-Inzidenzwert hat in Thüringen die Marke von 500 übersprungen. Das Robert Koch-Institut gab den Sieben-Tage-Wert bei Neuinfektionen je 100 000 Einwohner am Samstag mit 514,4 an, was rund 10 900 neuen Infektionsfällen in diesem Zeitraum entspricht.

Eine höhere Inzidenz weist unter den Bundesländern nur Sachsen auf (620,7). Von Freitag zum Samstag meldeten die Gesundheitsämter 1873 neue Fälle und elf weitere Todesfälle von mit dem Sars-CoV-2-Virus infizierten Menschen.

Andrang bei Corona-Samstagsimpfungen in Thüringen

Wegen der hohen Nachfrage nach Corona-Auffrischungsimpfungen herrscht Andrang bei den Samstags-Impfaktionen in Thüringen. Unter anderem in der zentralen Impfstelle in Weimar habe sich am Morgen schon vor deren Öffnung eine lange Schlange gebildet, sagte Jörg Mertz, Impfmanager der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Thüringen, auf Anfrage. Ähnlich sei die Situation in anderen Regionen. Landesweit können sich die Menschen am Samstag bis 13.30 Uhr ohne vorherige Terminvereinbarungen in den regionalen Impfstellen gegen Covid-19 spritzen lassen. Ausreichend Impfstoff stehe zur Verfügung, sagte Mertz.

Die Nachfrage nach der Auffrischungsspritze ist in Thüringen angesichts der sich zuspitzenden Pandemiesituation seit einigen Tagen sprunghaft gestiegen. In Thüringen gibt es die sogenannten Booster-Impfungen unabhängig vom Alter und bei vorheriger Immunisierung mit den Impfstoffen von Biontech/Pfizer oder Moderna bereits fünf Monate nach der Zweitimpfung.

Sprunghafter Anstieg nach Booster-Impfungen

Da bei Impfaktionen ohne Termin mit längeren Wartezeiten zu rechnen ist, rät die KV zur Terminvereinbarung über das Internetportal www.impfen-thueringen.de. KV und Gesundheitsministerium hatten am Freitag mitgeteilt, dass entgegen bisherigen Schließungsplänen die meisten der noch regionalen Impfstellen in Thüringen über den Jahreswechsel hinaus geöffnet bleiben sollen - und zwar bis Ende März.

Innerhalb Thüringens wiesen die an der Grenze zum ebenfalls stark betroffenen Bayern gelegenen Kreise Sonneberg (883,5) und Hildburghausen (847,5) die höchsten Inzidenzen auf. Beide Kreise gehören zugleich zu den thüringenweiten Schlusslichtern bei der Impfquote. Im Kreis Hildburghausen sind lediglich 48,3 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft, in Sonneberg 52 Prozent.

Die Zahl der täglichen Neuinfektionen hatte zuletzt mehrere Tage in Folge über 2000 gelegen. Aktuell gibt es im Freistaat laut RKI rund 20 400 aktive Corona-Fälle.

