Corona-Inzidenz in Thüringen steigt weiter - Platz zwei bundesweit

Die Corona-Inzidenz in Thüringen ist auch am Wochenende weiter gestiegen. Am Sonntag gab das Robert Koch-Institut den Sieben-Tage-Wert bei Neuinfektionen je 100.000 Einwohner mit 97,4 an, nach knapp 92 am Samstag. Damit ist Thüringen nach Bremen (104) weiterhin das Bundesland mit der höchsten Inzidenz. Allein am Wochenende meldeten die Gesundheitsämter knapp 590 neue Fälle, über den Zeitraum der vergangenen Woche waren es laut RKI 2065. Regional gibt es teils erhebliche Unterschiede. Die höchste Inzidenz unter den Landkreisen und kreisfreien Städten wies der Kreis Greiz mit 158,3 auf, am niedrigsten waren die Werte in den Kreisen Nordhausen und Sonneberg mit 28.

Zunehmend problematisch wird die Situation auf den Intensivstationen der Krankenhäuser. Deshalb gilt mit Ausnahme des Weimarer Landes und des Kreises Sonneberg in alle Kreisen und kreisfreien Städten mindestens die Corona-Warnstufe 1 nach dem Frühwarnsystem, die Kommunen müssen hier mit verschärften Testpflichten für Ungeimpfte gegensteuern. Am Sonntag wurden laut Intensivbettenregister 30 Covid-19-Kranke intensivmedizinisch behandelt. Das Gesundheitsministerium gab den Anteil der Corona-Fälle an den aktuell verfügbaren Intensivbetten mit 4,2 Prozent an.