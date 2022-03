Corona-Inzidenz steigt in Thüringen auf 1907,9

Erfurt. Die Wocheninzidenz liegt in fast allen Regionen über der 1000er-Marke. Nur zwei Städte haben eine Inzidenz von unter 1000.

In Thüringen haben sich erneut deutlich mehr Menschen neu mit dem Coronavirus infiziert als noch vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg in Thüringen nach RKI-Angaben am Sonntag auf 1907,9 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche. Am Vortag lag die Wocheninzidenz bei 1886,6, am Sonntag vor einer Woche bei 1399,8.

Damit ist Thüringen weiter unter den Bundesländern mit dem höchsten Infektionsgeschehen vertreten. Deutschlandweit lag die Sieben-Tage-Inzidenz am Sonntag bei 1526,8 - und überschritt damit erstmals die Schwelle von 1500.

Von Samstag auf Sonntag wurden laut RKI 4859 neue Infektionen und acht weitere Todesfälle in Thüringen gemeldet. Die Wocheninzidenz lag weiter außer in Suhl und Erfurt in allen Regionen über der 1000er-Marke.

Experten gehen von einer hohen Zahl an Fällen aus, die in den RKI-Daten nicht erfasst ist. Ein Grund sind die begrenzten Kapazitäten etwa von Gesundheitsämtern, oft werden Kontakte nur noch eingeschränkt nachverfolgt.