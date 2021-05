Corona-Inzidenzwert sinkt im Landkreis Nordhausen auf 113,9

Die verstärkte Impfung gegen das Coronavirus macht sich jetzt auch im Landkreis Nordhausen bei den Inzidenzwerten positiv bemerkbar. Diese sanken den dritten Tag in Folge.

Nordhausen. Nach den hohen Zahlen der Vorwoche ist der Inzidenzwert jetzt wieder rückläufig im Landkreis Nordhausen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Infizierten ist im Landkreis Nordhausen bereits den dritten Tag rückläufig. Lag der Wert am Freitag noch bei 153,5, sank er auf den darauffolgenden Tagen auf 127,1 (Samstag) und 125,9 (Sonntag). Alle Nachrichten zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie hier

Am Pfingstmontag wurden sieben Fälle neu gemeldet, der Inzidenzwert fiel damit weiter auf 113,9. In den vergangenen sieben Tagen traten 97 neue Corona-Fälle auf, in der Vorwoche waren es noch 144 gewesen. Das ist ein Rückgang um 33 Prozent.