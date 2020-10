Corona-Lage: Infos zur Schulschließung in Alach – Sechs Neuinfektionen in Erfurt

Mit Stand Dienstag 8 Uhr, wurden in Erfurt insgesamt 267 Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Das sind sechs mehr als am Vortag, wie das Gesundheitsamt der Landeshauptstadt mitteilt. Drei Personen konnten aber aus dem Krankenhaus entlassen werden, womit sich nur noch drei Erkrankte in stationärer Behandlung befinden. Alle aktuellen Infos im kostenfreien Corona-Liveblog.

Zur Hortzeit sind alle Grundschüler und Erzieher potenziell zusammen

Die amtierende Gesundheitsamtschefin Winnie Melzer gab auf Anfrage zudem weitere Informationen zur Schließung der Grundschule in Alach. „Die Ermittlungen des Gesundheitsamtes haben ergeben, dass eine Abgrenzung einzelner betroffener Klassen nicht möglich ist. Innerhalb der Hortzeiten, sowie innerhalb eines Schulprojektes ist es zu einer Durchmischung der einzelnen Klassen gekommen, so dass bis auf wenige Ausnahmen das gesamte Personal und fast alle Schüler (außer Kinder die krankheitsbedingt bereits zu Hause waren) in Quarantäne zu setzen waren.“ Am Vortag war die Bergkreisschule auf Rot im Ampelsystem gestellt worden.

Keine herausstechende Gruppe bei Neuinfektionen

Zum Infektionsgeschehen in der Landeshauptstadt sagte Melzer, dass Neuinfektionen in Gemeinschaftseinrichtungen zu verzeichnen waren, wie auch bei Reiserückkehrern. Dazu kämen positiv getestete Kontaktpersonen, die bereits bekannten Infektionsgeschehen zugeordnet werden könnten. „Eine Häufung in einem bestimmten Bereich ist derzeit für Erfurt nicht zu erkennen“, so Melzer.

In Erfurt gibt es aktuell 33 nachgewiesene Infektionen mit dem Coronavirus. Von 267 Corona-Infizierten gelten 232 als genesen, das sind neun mehr als am Montag. Zwei Personen mit Corona-Infektion waren im Frühjahr verstorben.

