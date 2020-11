Corona: Landkreis Saalfeld-Rudolstadt kratzt am „roten Bereich“

Mit dieser Aktion warb das medizinische Personals der Thüringen-Kliniken in Saalfeld im März um Solidarität. Insgesamt werden in dem Krankenhaus wieder sechs Personen mit Corona stationär behandelt.

Saalfeld/Rudolstadt. Sieben-Tage-Inzidenz steigt nach elf weiteren positiven Tests am Dienstag auf 33,9 - sechs Infizierte aktuell in der Klinik.

Saalfeld-Rudolstadt kratzt am „roten Bereich“. Seit Dienstag wird der Landkreis auf der offiziellen Karte des Robert-Koch-Instituts mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 33,9 ausgewiesen. So viele Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner gab es in einer Woche. Ab einer Inzidenz von 35 sind die Landkreise auf der Karte rot eingefärbt. Bis auf knapp zwei Dutzend Kreise ist dies überall in Deutschland der Fall. Alle aktuellen Infos im kostenfreien Corona-Liveblog.