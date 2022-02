Erfurt. Paxlovid ist das erste zur Behandlung von Covid-19 zugelassene Arzneimittel. Ab Freitag soll es auch in Thüringen verschrieben werden können.

Ein neues Medikament lässt Risikopatienten hoffen, dass sie im Falle einer Corona-Infektion besser vor schweren Krankheitsverläufen geschützt sind. Bundesweit kann ab Freitag in Arztpraxen das von Pfizer entwickelte Paxlovid in Tablettenform verschrieben werden. Wie der Konzern mitteilte, seien die ersten Tranchen aus dem Verteilerzentrum in Karlsruhe bereits an den Großhandel ausgeliefert. Die EU-Kommission hatte Ende Januar eine bedingte Zulassung für das oral einzunehmende antivirale Arzneimittel zur Behandlung von Covid-19 erteilt. Damit ist Paxlovid das erste zur Behandlung von COVID-19 in der EU zugelassene antivirale Arzneimittel.

Wie das Thüringer Gesundheitsministerium auf Nachfragte mitteilte, eignet sich Paxlovid zur frühzeitigen Behandlung (Therapiestart innerhalb von fünf Tagen nach Symptombeginn) von symptomatischen, nicht-hospitalisierten Patientinnen und Patienten mit COVID-19 ohne zusätzlichen Sauerstoffbedarf und erhöhtem Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf. "Der Bund hat die Arznei zentral beschafft. Ab dem 25. Februar 2022 kann sie nach patientenindividueller Abwägung ärztlich verordnet werden", sagte Ministeriumssprecherin Silke Fließ.

Der Corona-Newsletter Wir halten Sie immer über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Bestellungen werden nur direkt abgewickelt

Vorerst stünden etwa 40.000 Therapieeinheiten zur Verfügung, die bedarfsgerecht über die Apotheken verteilt werden sollen. Eine Bestellung auf Vorrat sei weder für Apotheken (auch Krankenhausapotheken) noch für Ärztinnen und Ärzte zulässig, so Fließ.

Zum Verschreibungsablauf in Thüringen erklärte die Sprecherin, dass Risikopatienten eine Therapie kontaktarm und so schnell wie möglich erhalten sollen. "Daher sollten Infizierte unmittelbar nach einem positiven Corona-Schnelltest ihre behandelnden Praxen informieren. Nach der Anamnese und Indikationsstellung entscheidet der Arzt beziehungsweise die Ärztin über die Therapie. Arzt oder Ärztin informieren über das Arzneimittel und übermitteln das Rezept direkt an die Apotheke der Patienten", so Fließ.

Informationen über Arznei werden gesondert ausgeteilt

Die Zuteilung erfolge dort direkt über den pharmazeutischen Großhandel. Bestellung seien unverzüglich an die bestellende Apotheke zu liefern. "Die Apotheke hat das Arzneimittel dann sofort an die Patienten abzugeben. Übergangsweise werden die Arzneimittel mit einer englischen Verpackung und ohne Gebrauchsinformation in den Verkehr gebracht, daher haben die Apotheken den Patientinnen und Patienten diese Informationen gesondert auszuhändigen", erklärte Fließ.