Corona-Pandemie: Kreis Nordhausen plant keine zusätzlichen Verschärfungen

Nordhausen In der aktuellen Thüringer Statistik der Neuinfektionen innerhalb einer Woche steht der Südharz nach wie vor mit den niedrigsten Zahlen.

21 neue Infektionen mit dem Coronavirus registrierte der Kreis Nordhausen am Freitag. Am Samstag meldete das Landratsamt zwei weitere infizierte Kreisbewohner. Rechnet man alle Neuinfektionen der vergangenen sieben Tage auf 100.000 Personen hoch, dann steht Nordhausen mit einem aktuellen Wert von 136 in der Statistik. Das ist die niedrigste Zahl im Freistaat Thüringen.

Eine neue Landesverordnung zum Kampf gegen die Corona-Pandemie gilt ab dem kommenden Dienstag in Thüringen.

Der Nordhäuser Landrat Matthias Jendricke (SPD) sieht momentan keinen Grund, für den Südharz eine eigene Allgemeinverfügung zu erlassen. „Da wir glücklicherweise auch immer die niedrigsten Index-Werte von Thüringen haben, können wir auf zusätzliche Verschärfungen verzichten“, betont er.

