Corona-Pandemie: Seit Jahresbeginn 80 Neuinfektionen im Saale-Orla-Kreis

Auch in dem noch jungen Jahr 2021 meldet das Gesundheitsamt des Saale-Orla-Kreises eine hohe Rate an Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Seit dem Jahreswechsel hat es 80 neue positiv-Meldungen gegeben, die sich auch weiterhin flächendeckend im gesamten Kreisgebiet verteilen. Am stärksten betroffen sind Pößneck (9), Saalburg-Ebersdorf (8), Remptendorf (8), Schleiz (7) und Tanna (7). Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Vor dem Jahreswechsel war ebenfalls keine Entspannung der Situation zu erkennen. Allein in den letzten beiden Tagen des Jahres, am 30. und 31. Dezember, wurden knapp 60 neue Sars-CoV-2-Infektionen verzeichnet.

Damit gelten im Saale-Orla-Kreis aktuell 483 Personen als aktiv infiziert. Die gemeldeten Neuinfektionen der vergangenen 14 Tage verteilen sich folgendermaßen auf die Verwaltungsgemeinschaften (VG), Städte und Gemeinden des Kreises:

VG Oppurg: 19 Fälle

VG Ranis-Ziegenrück: 32 Fälle

VG Seenplatte: 35 Fälle

VG Triptis: 35 Fälle

Bad Lobenstein: 36 Fälle

Gefell: 26 Fälle

Hirschberg: 10 Fälle

Neustadt an der Orla: 49 Fälle

Pößneck: 66 Fälle

Remptendorf: 29 Fälle

Rosenthal am Rennsteig: 27 Fälle

Saalburg-Ebersdorf: 26 Fälle

Schleiz: 46 Fälle

Tanna: 31 Fälle

Wurzbach: 16 Fälle

Wie der Leiter des Gesundheitsamtes, Dr. Torsten Bossert, feststellte, hatten zahlreiche Besuche im Saale-Orla-Kreis über die Feiertage fatale Folgen. „Die aktuellen Kontaktpersonenermittlungen von an Covid-19 erkrankten Bürgern des Saale-Orla-Kreises lassen Spuren nach ganz Deutschland erkennen. In den vergangenen Tagen mussten zahlreiche enge Kontaktpersonen in verschiedenste Landkreise – über ganz Deutschland verteilt – gemeldet werden. Entgegen aller Empfehlungen führten offensichtlich häufig Besuche über Weihnachten auch von weit her in den Saale-Orla-Kreis.“

Dennoch gibt es auch kleine Lichtblicke: „Die Situation in den großen Gemeinschafts-einrichtungen hat sich insgesamt etwas beruhigt, manche Heime sind inzwischen sogar wieder komplett Virus-frei“, so Bossert.