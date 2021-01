Weimar. Trotz rückläufiger Zahlen gab es übers Wochenende 43 Neuinfektionen in der Region

Corona: Sieben Tote in Weimar und im Kreis

Sieben Menschen sind übers Wochenende in Weimar und im Weimarer Land im Zusammenhang mit Corona-Infektionen gestorben. Allein am Sonntag betrafen vier Todesfälle Bewohner des Kursana-Domizils. In Weimar ist damit die Zahl der Todesfälle auf 71 gestiegen. Im Weimarer Land waren es 31.

Über das gesamte Wochenende wurden bis Sonntagvormittag in Stadt (14) und Landkreis (29) insgesamt 43 Neuinfektionen nachgewiesen. Die meisten Ansteckungen fanden im Familien- oder Freundeskreis statt. Insgesamt gab es damit Sonntagvormittag in der Region 541 (208/333) Infizierte. 24 von ihnen mussten stationär behandelt werden. Das Gros (22) betraf Patienten aus Weimar.

Die 7-Tage-Inzidenz sank am Sonntag in Weimar wieder auf 95,05 je 100.000 Einwohner (Vortag 113,45). Auch im Weimarer Land ging sie zurück. Sie wurde Sonntag mit 155,8 ausgewiesen (Vortag 172,8).

Weiterhin relativ hoch ist die Zahl der Menschen in Quarantäne. In Weimar mussten sich Sonntagvormittag noch 526 (-2) Kontaktpersonen und Reiserückkehrer in Quarantäne aufhalten. Im Weimarer Land waren es 497 (+6). Darunter befanden sich 53 Reiserückkehrer.