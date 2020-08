Corona-Teststation am Flughafen Erfurt-Weimar eröffnet

Am Samstagmorgen ging die neue Corona-Abstrichstelle am Flughafen Erfurt-Weimar in Betrieb. 13 Passagiere aus Rhodos ließen sich als erste an der neuen Teststation der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen testen. Betrieben wird die Teststation am Flughafen Erfurt-Weimar vom ASB Erfurt, auch Tobias Werner ist dabei.