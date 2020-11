Am Dienstag wurden dem Gesundheitsamt des Saale-Holzland-Kreises fünf weitere Corona-Fälle gemeldet. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Darunter seien drei Personen, die im Rahmen der Kontaktpersonennachverfolgung als Infizierte ermittelt wurden. In einer medizinischen Einrichtung im Landkreis seien mittlerweile zehn Patienten positiv getestet worden. Nähere Angaben zu besagter Einrichtung macht das Landratsamt auf Nachfrage nicht.

Als neue Fälle hinzu kamen zudem zwei Frauen aus unterschiedlichen Regionen. Die Inzidenzzahl, also die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner sinkt auf 77,2.

In Hermsdorf und Eisenberg sind die Fallzahlen am höchsten

Laut einer Übersicht der Fallzahlen auf der Internetseite des Landkreises gab es am Mittwoch, 15 Uhr, mit 30 Fällen die meisten Erkrankungen in der Stadt und der VG Hermsdorf. Es folgen die erfüllende Gemeinde Eisenberg (21), die VG Heideland-Elstertal-Schkölen (15) sowie mit jeweils 14 gemeldeten Infektionen die erfüllende Gemeinde Bad Klosterlausnitz, die VG Hügelland-Täler, Kahla und die VG Südliches Saaletal. Die Zahlen sind allerdings zuletzt am Montagabend, 2. November, aktualisiert worden und könnten bereits wieder abweichen.

Derzeit sind insgesamt 116 aktive Fälle im Landkreis bekannt, davon werden nach Angaben des Landratsamtes neun Patienten stationär behandelt. Zwei Krankheitsverläufe gelten als schwer.

196 Fälle sind beendet, seit März infizierten sich im SHK insgesamt 312 Personen. 520 Menschen befinden sich in Quarantäne, für 2360 endete die Quarantänezeit